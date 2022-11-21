Целью текущего снижения цены нефти может стать уровень $84/барр. - BCS Express

Ближайшей целью текущего снижения котировок нефти марки Brent может стать уровень $84 за баррель, полагают аналитики BCS Express.

"Нефтяные цены в прошедшую пятницу оставались под давлением. Участники рынка избегали рисков переноса через выходные на фоне ухудшающихся перспектив отмены карантинов в Китае, а также тревожных высказываний отдельных членов ФРС США по дальнейшей монетарной политике. Эти два фактора являются ключевым источником негативных настроений на рынке и продолжают оказывать влияние в понедельник, - пишут эксперты инвестиционной компании в обзоре. - Также появляются сообщения о том, что европейские НПЗ испытывают избыток сырой нефти. Из-за эмбарго на российскую нефть переработчики из Европы ощутимо нарастили закупки в других странах и в ноябре-декабре законтрактовали даже чуть больше, чем нужно для нормальной работы. Эти новости негативны для нефтяных цен в моменте, но после вступления в силу эмбарго могут стать уже не актуальны, ведь за вычетом российских поставок избыток может уступить место дефициту. Фьючерсы на нефть марки Brent пробили поддержку в $89 за баррель и движутся в направлении следующей цели в районе $84. При сохранении негативного фона эта отметка вполне может быть протестирована, но перспективы сокращения поставок к концу года должны поддержать цены".

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