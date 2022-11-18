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18 ноября 2022 года 19:23

Цены большинства выпусков евробондов РФ выросли за неделю вслед за "длинными" UST, суверенные спреды сузились

Москва. 18 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели умеренно позитивную динамику на фоне выросших в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries) "длинной" дюрации. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Начало недели в целом было не очень позитивным для мировых долговых рынков, которые, после уверенного роста в конце предыдущей недели, перешли к локальной коррекции. При этом ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов. Поддержку еврооблигациям России оказывали такие факторы, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в бюджет страны.

Цены американских гособлигаций возобновили рост во вторник. Поддержку рынку базовых активов оказали как надежды инвесторов на замедление темпов повышения процентной ставки ФРС, так и опубликованная макроэкономическая статистика. Зампредседателя ФРС Лейл Брейнард заявила в интервью агентству Bloomberg, что Федрезерв, вероятно, сократит темпы ее подъема в скором времени. Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре выросли на 8% в годовом выражении и на 0,2% относительно сентября, в то время как аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,3%, второго - на 0,4%.

Позитивная ценовая динамика US Treasuries, продолжившаяся в середине недели, вызвала активизацию покупателей и в секторе российских еврооблигаций, которые в итоге завершили день умеренным повышением котировок. Данные о розничных продажах в США за октябрь, опубликованные министерством торговли страны, оказались более сильными, чем ожидалось, тогда как динамика промпроизводства не оправдала прогнозов рынка. Розничные продажи в США в прошлом месяце выросли на 1,3% относительно сентября. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 1%.

Тем временем, объем промпроизводства в октябре уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, показал отчет Федеральной резервной системы. Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя на 0,2%. Данные за сентябрь были пересмотрены в худшую сторону: промпроизводство увеличились на 0,1%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. Рост промпроизводства в годовом выражении в октябре замедлился до 3,3% с сентябрьских 5%.

Еще один статистический отчет, обнародованный в среду, стал очередным сигналом ослабления инфляционного давления в США. Стоимость импорта в стране в октябре уменьшилась на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Падение продолжилось четвертый месяц подряд, его темпы замедлились с 1,1% в сентябре и были слабее ожидавшихся экономистами 0,4%. Рост импортных цен в годовом выражении в октябре составил 4,2%, став минимальным с февраля 2021 года.

Лишь в четверг котировки российских еврооблигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику на фоне упавших в цене американских казначейских обязательств; исключение составили лишь самые "короткие" евробонды РФ. При этом "длинные" выпуски US Treasuries вели себя более стабильно. Кроме того, определенное давление на котировки еврооблигаций РФ оказала и заметно упавшая в цене нефть. В свою очередь ценовое снижение базовых активов произошло под давлением как заявления представителя Федеральной резервной системы относительно дальнейшей денежно-кредитной политики, так и ряда опубликованных в США макроэкономических данных.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард полагает, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки, поскольку ее текущий уровень не ограничивает экономическую активность в достаточной мере, чтобы ослабить инфляцию. Он не сказал, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. Однако графики, сопровождавшие его выступление, показывали, что ее уровень может быть в диапазоне 5-7%. ФРС повысила ставку на 3,75 процентного пункта менее чем за год, причем на последних четырех заседаниях увеличивала ее сразу на 0,75 процентного пункта. В настоящее время ставка находится на уровне 3,75-4% годовых, и рынок ждет ее подъема на 50 базисных пунктов в декабре.

Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, сократилось на 4,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,425 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в сентябре количество новостроек составило 1,488 млн, а не 1,439 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 2% с объявленного ранее сентябрьского уровня - до 1,41 млн. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до 222 тыс. человек. Неделей ранее этот показатель составлял 226 тыс., а не 225 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя в среднем до 228 тыс., в то время как респонденты Trading Economics не ожидали изменения с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Индекс производственной активности в Филадельфии в ноябре опустился до минус 19,4 пункта по сравнению с минус 8,7 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали повышение индикатора, который рассчитывает Федеральный резервный банк Филадельфии, до минус 6,2 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

В последний день недели снижение котировок базовых активов продолжилось, но уже более скромными темпами, на что сектор российских еврооблигаций отреагировал снижением активности продавцов, в результате чего динамика цен отечественных бумаг оказалась уже в рамках бокового диапазона.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,25% - до 58,09% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 10,73% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 4,9% - до 58,53% от номинала (их доходность снизилась за пять дней на 50 базисных пунктов и составила 10,41% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 37 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 2,8%, подорожав до 45,62% от номинала (его доходность снизилась на 29 базисных пунктов - до 12,22% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 0,1% - до 46,36% от номинала (их доходность выросла на 16 базисных пунктов - до 30,73% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 0,7%, до 45,9% от номинала (их доходность снизилась на 7 базисных пунктов - до 24,34% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 3,4%, подорожав до 72,62% от номинала (его доходность снизилась на 375 базисных пунктов - до 46,9% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,35%, составив 65,44% от номинала.

И лишь евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за пять дней на 0,95% - до 42,75% от номинала (их доходность выросла на 28 базисных пунктов и составила 20,56% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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