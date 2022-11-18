Рынок акций РФ в пятницу просел вслед за упавшей нефтью, индекс Мосбиржи удержался выше 2200п

Москва. 18 ноября. Рынок акций РФ в пятницу просел вслед за упавшей нефтью из-за карантинных ограничений в Китае, откат сдерживался позитивной коррекцией на фондовых площадках Европы и США. Индекс Мосбиржи удержался выше рубежа 2200 пунктов, выросли расписки Qiwi (+9,6%) в ожидании публикации в пятницу финансового отчета компании за III квартал 2022 года по МСФО.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2206,32 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1147,03 пункта (-0,4%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 2,4%.

Доллар подрос до 60,6 рубля (+0,07 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,5-1%, доллар подрос на 0,06 рубля.

Снижение ВВП РФ в 2022 году будет в интервале 2,8-3,0%, в 2023 году не превысит 1%, заявил на брифинге "на полях" саммита АТЭС глава делегации РФ, первый вице-премьер Андрей Белоусов. Также он добавил, что, по оценкам правительства, российская экономика прошла нижнюю точку спада в части потребительского спроса, в части инвестиций - еще нет.

Подешевели в пятницу акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -0,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,6%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Расписки Qiwi выросли до 441,5 рубля (+9,6%), накануне бумаги подскочили на 7,2%.

Qiwi в III квартале увеличила общую чистую выручку по МСФО до 12,96 млрд руб., чистую выручку - до 8,7 млрд руб., скорректированная чистая прибыль выросла до 4,7 млрд руб., сообщила группа.

Совет директоров Qiwi по-прежнему оставляет вопрос выплаты будущих дивидендов на рассмотрении, говорится в сообщении Qiwi. "Совет директоров принял решение держать вопрос о распределении дивидендов на рассмотрении до изменения режима санкций в отношении Национального расчетного депозитария и не утвердил начало программы обратного выкупа", - отмечает группа.

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, индекс МосБиржи завершил неделю снижением в район 2200 пунктов, а значит, борьба за этот уровень продолжится и на будущей неделе.

В США неделя на рынке акций также завершается в "минусе", но потенциал роста у индексов сохраняется. В частности, индекс S&P 500 после коррекции может продолжить рост к уровню 4030 пунктов в рамках основного восходящего тренда. Потенциальной точкой смены тенденции является отметка 3750 пунктов. Инвесторы считают, что ФРС США на фоне хорошей статистики может сохранить свой жесткий настрой в отношении денежно-кредитной политики и продолжить активно повышать ставку. Тем более, что среди чиновников американского ЦБ нет единой точки зрения, отмечает эксперт.

Нефть Brent на неделе пробила значимый уровень $91 за баррель и ускорила снижение. Учитывая скорость движения вниз, на следующей неделе не исключена локальная коррекция вверх, в рамках которой котировки могут вернуться в диапазон $90-91 за баррель. На неделе были опубликованы отчеты ОПЕК и МЭА, которые заложили снижение спроса на нефть в следующем году. Это дополнительно омрачило настроения инвесторов. При этом позитивные факторы рынком игнорировались, отмечает Линчик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Лящук, рынок акций РФ снизился вслед за котировками нефти - Brent откатилась в район $87 за баррель на опасениях ухудшения ситуации в экономике Китая из-за роста количества выявленных случаев COVID-19. Локомотивом снижения выступили акции, входящие в индекс нефтегазового сектора, который занимает наибольший вес в индексе Мосбиржи.

В начале следующей недели коррекция цен акций может усилиться, а индекс Мосбиржи упасть к нижней границе диапазона 2150-2200 пунктов, полагает Лящук.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, на российском рынке акций отсутствуют позитивные идеи, под давлением в конце недели оказались акции металлургов, нефтяников и экспортеров газа, что можно связать с удручающей коронавирусной ситуацией в Китае. Плюс к этому, сокращение позиций перед выходными можно объяснить рисками непредсказуемой геополитики.

Линия 100-дневной скользящей средней проходит на уровне 2170 пунктов и является поддержкой для индекса Мосбиржи. Однако более важным можно считать уровень 50-дневной скользящей - около 2135 пунктов. Соответственно, в случае развития нисходящего движения индекс не должен закрывать день ниже ключевых поддержек. Если же закрытие на дневном графике происходит ниже этих линий, то вероятность дальнейшего падения усилится, полагает аналитик.

Ситуация с распространением коронавируса в Китае может заставить местные власти вернуться к практике жестких карантинов, что негативно скажется на частном и промышленном спросе на топливо и прочие материалы. В США биржи в начале торгов в пятницу подросли благодаря серии сильных квартальных отчетов, отмечает Кочетков.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, покупки на зарубежных фондовых площадках в пятницу можно назвать коррекцией после слабости рынка ранее на неделе. Тревожным сигналом выступает неспособность ключевых фондовых индексов преодолеть линии долгосрочного "медвежьего" тренда, что предупреждает о среднесрочных нисходящих рисках. Наращивать длинные позиции у текущих уровней еще рано. При умеренно пессимистичном сценарии инвестиционный интерес к доллару вскоре возобновится, а к акциям и золоту, напротив, ослабнет.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили неделю выше краткосрочных поддержек 2170 и 1110 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на готовность покупателей вернуться на рынок. Тем не менее, давление на российский рынок могут оказывать геополитические и общемировые факторы, полагает Кожухова.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%), однако подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,4-0,9%) и Штаты (индексы прибавили 0,2-0,4%).

Потребительские цены в Японии в октябре увеличились на 3,7% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Это максимальное значение с января 1991 года, при этом подъем цен был отмечен по итогам четырнадцатого месяца подряд. Инфляция ускорилась по сравнению с сентябрьскими 3%.

Индекс опережающих экономических показателей Conference Board в США в октябре упал на 0,8%. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,4%, свидетельствуют результаты опросов The Wall Street Journal и Trading Economics. Месяцем ранее, согласно пересмотренным данным, индекс снизился на 0,5%.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу ускорили снижение, стоимость Brent локально падала до $85,8 за баррель, после чего отскочила. Неделя завершается в "минусе" на фоне карантинных ограничений в Китае.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $87,46 за баррель (-2,6% и -3,3% в четверг), декабрьская цена WTI - $79,57 за баррель (-2,5% и -4,6% накануне).

С начала этой недели Brent потеряла более 8%.

Снижению цен способствуют слабые ожидания трейдеров в отношении перспектив потребления нефти. Эксперты не ждут быстрого восстановления спроса на топливо в Китае, где возобновился рост заболеваемости COVID-19, отмечает агентство Bloomberg. Кроме того, аналитики JPMorgan прогнозируют "мягкую рецессию" в экономике США в следующем году из-за подъема базовой процентной ставки ФРС.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (-3,2%), VEON (MOEX: VEON) (-2,8%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,5%), бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,3%).

Подорожали бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (+13,8% и +31,4% "префы"), ПАО "Лензолото" (+9,5%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,8%), бумаги ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+3,4%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 19,15 млрд рублей (из них 5,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,57 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,23 млрд рублей на акции "Магнита").