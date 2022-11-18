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18 ноября 2022 года 19:30

Рынок акций РФ на неделе просел вслед за нефтью и на фоне геополитической напряженности

Рынок акций РФ на неделе просел по индексам вслед за нефтью и внешними фондовыми площадками из-за опасений падения спроса на сырье в Китае в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Также локальное давление на индикаторы оказала эскалация геополитической напряженности после известий о ракетном обстреле территории Польши, в чем первоначально была обвинена Россия, но затем эксперты признали принадлежность ракеты украинским ПВО. Индекс Мосбиржи опустился к рубежу 2200 пунктов.

По итогам торгов с 14 по 18 ноября индекс Мосбиржи снизился на 0,5% и составил 2206,32 пункта, индекс РТС потерял 1% и достиг 1147,03 пункта на фоне роста доллара до 60,6 руб./$1 (+0,06 рубля) и упавшей январской нефти Brent до $87,46 за баррель (-8,7%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за внешними фондовыми площадками и на фоне позитивных санкционных новостей; индекс Мосбиржи поднялся в район 2245 пунктов, при этом лидировали в росте бумаги "Детского мира" (+15,2%), расписки Ozon (+5,4%) и акции "Норникеля" (+5,3%).

Совет ЕС по иностранным делам обсудил в понедельник в Брюсселе развитие ситуации на Украине, однако санкции против РФ принимать не стал. Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не вводить ограничения на новые поставки металлов из России, что поддержало акции металлургов . Биржа пришла к заключению, что "не должна выносить или навязывать этические суждения на широком рынке".

Совет директоров "Роснефти" (-1%) рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 20,39 руб. на акцию за 9 месяцев 2022 года, в рамках дивполитики. Группа "РусАгро" (-3,3% ГДР) в III квартале сократила чистую прибыль на 93%, до 1,2 млрд руб.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вниз после 3-дневного роста, игроки фиксировали прибыль на фоне просевшей нефти, смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и в ожидании новостей с саммита G20; индекс МосБиржи опустился в район 2220 пунктов.

Просели акции "Детского мира" (-1%, до 59,82 рубля), хотя в начале торгов бумаги взлетали на 9%. Накануне вечером стало известно, что цена выкупа акций у акционеров "Детского мира", которые не будут голосовать по вопросу о реорганизации компании в частную или проголосуют "против", составит 71,5 рубля за бумагу.

Генассамблея ООН большинством голосов на специальном заседании в понедельник приняла проект резолюции о создании механизма, призванного реализовать репарации в пользу Украины. Россия выступила категорически против этой резолюции.

Нефть Brent упала ниже $92 за баррель на опасениях слабого китайского спроса на фоне стремительного распространения COVID-19. Ежемесячные отчеты от ОПЕК и МЭА также указали на снижение спроса, как минимум в 2023 году. Темпы роста промпроизводства в Китае в октябре замедлились, розничные продажи снизились впервые за пять месяцев на фоне подъема заболеваемости COVID-19 в стране, а также строгих карантинных ограничений.

В среду рынок акций РФ умеренно подрос по индексам при смешанной динамике blue chips после локального всплеска геополитической напряженности из-за сообщений польских СМИ о якобы ракетных обстрелах Россией территории Польши, которые были опровергнуты Минобороны РФ. Индекс МосБиржи поднялся в район 2230 пунктов после утреннего отката ниже 2200 пунктов.

Эскалация геополитических рисков произошла после сообщений вечером во вторник польских СМИ о ракетных обстрелах Россией территории Польши. Однако последовавшее опровержение со стороны Минобороны РФ несколько разрядило ситуацию. Минобороны РФ заявило вечером 15 ноября, что обнаруженные в населенном пункте Пшеводув ракетные обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, заявления об упавших российских ракетах на территории Польши являются провокацией для эскалации обстановки.

Президент США Джо Байден в среду выразил серьезные сомнения в том, что ракета, упавшая в районе польского населенного пункта Пшеводув недалеко от границы с Украиной, была выпущена из России. В итоге польская сторона, а также представители ряда зарубежных государств пришли к заключению, что ракету, упавшую в Пшеводуве, выпустили силы украинских ПВО.

Лидерами роста выступили бумаги "Газпром нефти" (+3,2%) на дивидендных новостях - совет директоров компании рекомендовал выплатить за 9 месяцев 69,78 руб. на акцию (отсечка реестра 30 декабря), что превысило ожидания рынка. Совет директоров "Татнефти" (+1%) рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 39,57 руб. на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие (32,71 руб. на акцию каждого вида). Таким образом, выплаты по итогам III квартала могут составить 6,86 руб. на акцию.

Подешевели акции девелоперов на фоне заявлений замминистра финансов РФ Алексея Моисеева об отсутствии необходимости новых мер поддержки первичного рынка жилья в России. Минфин РФ исходит из того, что программа льготной ипотеки под 7% годовых должна будет завершиться 31 декабря.

Нефть Brent в среду откатилась в район $92,5 за баррель после локального взлета накануне вечером до $96 за баррель из-за геополитической напряженности.

В четверг рынок акций РФ снизился из-за ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на фоне укрепления доллара и роста заболеваемости COVID-19 в Китае, при этом фактором сдерживания распродаж активов выступило ослабление геополитической напряженности. Индекс МосБиржи опустился в район 2210 пунктов во главе с бумагами металлургов.

Нефть Brent опустилась ниже $91 за баррель. Геополитические риски сократились после заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что причиной взрыва в Польше у границы с Украиной, по-видимому, стала ракета украинской системы ПВО. Поддержать нефтяной рынок не смогли даже опубликованные накануне данные Минэнерго США о падении запасов нефти в стране на 5,4 млн баррелей.

Подскочили в четверг расписки Qiwi (+7,2%) перед публикацией в пятницу финансовых результатов за III квартал по МСФО. Продолжилось снижение бумаг девелоперов на ожиданиях завершении программы льготной ипотеки в декабре. Выручка онлайн-сервиса по размещению объявлений в сфере недвижимости "Циан" (+6,7%) в III квартале выросла на 44% (до 2,24 млрд рублей), скорректированная EBITDA выросла в 3,6 раза (до 549 млн рублей).

Акционеры ПАО "Лензолото" на внеочередном собрании одобрили дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 3 тыс. 508 рублей на обыкновенную акцию (отсечка реестра 28 ноября), выплаты на "префы" не предусмотрены.

В пятницу рынок акций РФ продолжил сползание вниз на фоне смешанной динамики внешних фондовых площадок и слабости нефти из-за карантинных ограничений в Китае и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Индекс МосБиржи опустился в район 2200 пунктов, нефть Brent откатилась ниже $88 за баррель.

Глава ФРБ Сент-Луиса Баллард заявил, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки, поскольку ее текущий уровень не ограничивает экономическую активность в достаточной мере, чтобы ослабить инфляцию. Президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари также сообщил, что нет ясности в том, насколько далеко должна зайти ФРС в вопросе подъема стоимости кредитования, поскольку инфляция остается высокой.

Продолжился рост расписок Qiwi (+9,6%) в ожидании публикации финотчета за III квартал по МСФО. Qiwi в третьем квартале увеличила общую чистую выручку по МСФО на 35,9% (до 8,725 млрд рублей), скорректированная чистая прибыль выросла в 1,7 раза (до 4,690 млрд рублей).

В период с 14 по 18 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции "Роснефти" (-5%), "Юнипро" (-4%), "префы" "Татнефти" (-4%); лучше рынка оказались бумаги "Детского мира" (+22%), "Трубной металлургической компании" (+12%), "Акрона" (+6%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе по-прежнему будут определять геополитические новости, корпоративные события и санкционные действия Запада. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2150-2300 пунктов, для индекса РТС - 1100-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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