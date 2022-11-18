"Открытие Инвестиции" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon и целевую цену на уровне 2500 руб. за одну расписку, что предполагает потенциал роста 67% к текущим котировкам, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Бизнес Ozon продолжает демонстрировать впечатляющую динамику, несмотря на высокую базу пандемийного периода и ухудшение макроэкономической среды в РФ, - отмечают аналитики. - Мы полагаем, что в условиях высокой макроэкономической неопределённости и геополитической напряжённости позиции бизнеса Ozon останутся достаточно устойчивыми, поскольку уход из РФ крупных западных компаний, перестройка логистических цепочек и закрытие торговых центров приведут к ускорению миграции потребителей из оффлайна в онлайн".

Ozon активно инвестирует в привлечение новых продавцов на свою площадку, а также активно развивает новые направления, такие как онлайн-реклама, финансовые услуги, сервисы бронирования отелей и билетов. Эксперты полагают, данные инициативы способствуют диверсификации бизнеса, извлечению синергии и дополнительному росту общей маржинальности компании в долгосрочном периоде.

"Мы пересмотрели нашу оценку акционерного капитала Ozon методом дисконтированных денежных потоков (DCF) с учётом последних данных и сохраняем целевую цену одной расписки компании на уровне 2500 руб. Это подразумевает потенциал роста к текущим котировкам на уровне 67%, поэтому мы сохраняем по бумагам рекомендацию "покупать", - резюмируют стратеги "Открытие Инвестиции".

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