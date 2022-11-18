Фондовые индексы РФ, вероятно, продолжат рост на следующей неделе - "Велес Капитал"

Фондовые индексы РФ, вероятно, продолжат восходящее движение на следующей неделе, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе, вероятно, продолжат восходящее движение при способности устоять выше поддержек 2170 и 1100 пунктов, в то время как закрепление ниже указанных отметок будет указывать на риски нисходящей коррекции как минимум в район 2100 и 1050 пунктов, - прогнозирует аналитик. - Фундаментально продажи могут быть обеспечены ухудшением зарубежных настроений на фоне рисков разгара рецессии, а также отсутствием внутренних драйверов для роста. В целом при этом значительного негатива на российских площадках не наблюдается, и рынок все еще выглядит готовым к развитию повышения".

Эксперт напоминает об ожидаемых корпоративных событиях: финансовые результаты за III квартал 2022г по МСФО должен представить TCS Group, который вслед за Сбербанком становится, на взгляд Кожуховой, все более интересной инвестиционной идей банковского сектора. Positive Technologies проведет День инвестора, банк Авангард и "Лензолото" закроют реестры по дивидендам за 9 месяцев 2022г.

"Рубль при этом сохраняет стабильность, находясь на грани пробоя 60 руб. против доллара, 63 руб. против евро и 8,60 руб. против китайского юаня. Выход за пределы указанных уровней может предвещать более выраженное движение в сторону пробоя", - отмечает стратег инвесткомпании.

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