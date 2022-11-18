Акции TCS Group, "Группы Позитив" и "Магнита" будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Акции TCS Group, "Группы Позитив" и "Магнита" будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев.

23 ноября TCS Group планирует представить финансовые результаты за III квартал. Основной точкой инвестиционной привлекательности TCS Group остается высокая скорость роста бизнеса, поэтому в отчете эксперт рекомендует уделить внимание темпам роста комиссионных доходов, клиентской базы.

"Техническая картина в акциях TCS Group умеренно позитивная. Бумаги с конца сентября обновляют локальные максимумы. Темпы восстановления довольно медленные и поступательные, серьезных признаков перекупленности нет. При спокойном сентименте на рынке подъем может продолжиться. Среднесрочным ориентиром в бумаге можно выделить отметку 3250 руб.", - указывает Пучкарев.

"Группа Позитив" проведет 23 ноября День инвестора. Компания воспринимается инвесторами, прежде всего, как "история роста", поэтому, на взгляд аналитика, важны будут перспективы развития группы на ближайшие годы ожидания по рынку. "Среднесрочные ожидания по акциям "Группы Позитив" умеренно позитивные, - подчеркивается в комментарии. - Последние недели бумаги находятся в боковой консолидации. Позитивные новости со Дня инвестора могут стать драйвером для выхода из боковика. Сигналом к направленному движению станет пробой 1300 руб. В таком случае ориентиром для роста выступит уровень 1370 руб.".

"Магнит" не опубликовал дату презентации финансовых результатов за III квартал. Есть вероятность, что результаты все же будут опубликованы в ближайшие месяцы. В отчете "Магнита", по мнению Пучкарева, стоит повышенное внимание уделить динамике выручки, операционных издержек и чистой прибыли.

"Техническая картина в акциях "Магнита" умеренно негативная. Акции находятся в локальном нисходящем тренде от октябрьских вершин. Отскок бумаг в последние дни укладывается в рамки коррекции и не претендует на слом тренда. Ближайшая поддержка сейчас - 4750 руб., однако уровень нельзя назвать надежным. Более крепкая отметка - зона 4300-4400 руб.", - отмечает эксперт BCS Express.

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