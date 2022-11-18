"Тинькофф Инвестиции" понизил целевую цену акций Alibaba до HKD120

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" понизили целевую цену акций Alibaba до HKD120, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в комментарии брокера.

"Китайский гигант электронной коммерции отчитался за второй квартал 2023 фискального года. На первый взгляд, Alibaba отчиталась слабо: медленный рост выручки, чистый убыток и неоправданные рыночные ожидания. Однако убытки от переоценки есть только на бумаге, то есть реального оттока средств не было. На деле компания заработала 21,9 млрд юаней чистой прибыли (без учета убытков от переоценки). Более того, EBITDA показала двузначный рост благодаря оптимизации расходов и увеличению отдачи от быстрорастущих сервисов. Поэтому мы по-прежнему рекомендуем покупать акции Alibaba, которые могут также выиграть на фоне общего позитива от ковидных послаблений в Китае. Однако снижаем таргет до 120 HKD. Потенциал роста на горизонте года составляет 51%", - пишут эксперты.

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