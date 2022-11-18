Рубль днем укрепляется к доллару и немного слабеет к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 18 ноября. Доллар США дешевеет, евро, напротив, немного подрастает на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в условиях более заметного повышения в паре с долларом.

Курс доллара США составил 60,33 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,36 руб./EUR1, подорожав на 2,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,01 копейки - до 61,24 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 2,4 копейки - до 8,48 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах с учетом их динамики на глобальном рынке. После снижения накануне евро немного повысился к доллару, отреагировав на "ястребиные" заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Лагард, выступавшая в пятницу во Франкфурте, заявила, что Европейскому ЦБ придется поднять ключевые процентные ставки до уровней, которые будут ограничивать экономическую активность, чтобы ослабить инфляцию в еврозоне.

"Мы планируем продолжить подъем ставок, поскольку простого отказа от стимулирующей политики может оказаться недостаточно, - сказала она. - В конце концов мы повысим ставки до уровней, которые позволят нам вернуть инфляцию к нашему среднесрочному целевому показателю".

Лагард отметила, что риск рецессии в еврозоне усилился, однако самого по себе экономического спада будет недостаточно, чтобы сдержать инфляцию.

"Темпы роста потребительских цен являются слишком высокими, - приводит ее слова агентство Bloomberg. - Прошлый опыт позволяет предположить, что рецессия не сможет существенно опустить темпы инфляции, по крайней мере, в краткосрочной перспективе".

Накануне участники рынка оценивали ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также свежую порцию статистики.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки, поскольку ее текущий уровень не ограничивает экономическую активность в достаточной мере, чтобы ослабить инфляцию. Он не уточнил, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. Однако графики, сопровождавшие его выступления, показывали, что ее уровень может быть в диапазоне 5-7% годовых, отмечает Market Watch.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также сказал, что нет ясности в том, насколько далеко должна зайти ФРС в вопросе подъема стоимости кредитования, поскольку инфляция остается высокой.

ФРС повысила ставку на 3,75 процентного пункта (п.п.) менее чем за год, причем на последних четырех заседаниях увеличивала ее сразу на 0,75 п.п. В настоящее время ставка находится на уровне 3,75-4% годовых, и рынок ждет ее подъема на 50 б.п. в декабре.

Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, сократилось на 4,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,425 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в сентябре количество новостроек составило 1,488 млн, а не 1,439 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 2% с объявленного ранее сентябрьского уровня - до 1,41 млн, согласно данным Trading Economics.

"Рубль находится там же, где он был и на прошлой неделе. Рынок начинает выдыхаться в своем стремлении игнорировать внутренние и внешние новости, посмотрим, хватит ли у него сил на очередной виток роста на следующей неделе. Как минимум на международном рынке есть место для продолжения восходящего движения, а вот достанется ли импульса к росту и российскому рынку - это вопрос открытый", - отмечает старший аналитик "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) Роман Блинов.

"Наши ожидания ослабления курса рубля в среднесрочной перспективе опираются на следующий тезис: объемы экспорта на фоне грядущего эмбарго и ценового потолка на российскую нефть будут сокращаться. Риски умеренной рецессии в Европе и США в 2023 году приведут к снижению спроса на энергоносители, а хороший урожай стимулирует снижение цен на удобрения и товары АПК. При этом, по оценкам "Открытие Research", восстановление импорта набирает обороты. Пока страдает инвестиционный импорт, но импорт товаров вернулся на уровни, сопоставимые с тем, что мы видели в 2021 году. Поэтому мы склоняемся к выводу, что рубль находится вблизи своей локальной лучшей точки и будет в перспективе 6-8 месяцев слабеть. На этом горизонте мы можем увидеть пару "доллар-рубль" выше 70 руб./$1", - говорит начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Цены на нефть возобновили снижение днем в пятницу после падения накануне и завершают неделю в минусе. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,78% - до $89,08 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,38% - до $81,33 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 3,3%, WTI - на 4,6%, а с начала недели обе марки подешевели более чем на 6%.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка на уходящей неделе стали опасения по поводу темпов роста китайской экономики и глобального спроса на топливо.

Эксперты не ждут быстрого восстановления спроса на топливо в Китае, где возобновился рост заболеваемости COVID-19, отмечает агентство Bloomberg. Накануне Китай сообщил о росте числа заболевших коронавирусом до 25,353 тыс. с 23,276 тыс. днем ранее.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая поднялась на 2 базисных пункта - до 7,97% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на отметке 7,87% годовых. Ставка MosPrime Rate сроком на 1 месяц также осталась на отметке 8,2% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,39% и 8,5% годовых соответственно.