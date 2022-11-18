Freedom Finance Global рекомендует держать акции Cisco Systems Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $48,9 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем квартальный отчет эмитента (июль-сентябрь 2022 года) положительно. Уверенные фактические результаты и ускорение реализации ранее полученных заказов свидетельствуют о том, что эмитент успешно справляется со сложностями. Сильным позитивным фактором также является высокая доля рекуррентной выручки. Ключевые риски для бизнеса компании по-прежнему связаны с замедлением экономического роста и данными о сокращении многими компаниями капзатрат на фоне ожидаемой рецессии", - отмечает эксперт Егор Толмачев.

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