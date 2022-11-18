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18 ноября 2022 года 13:47
Возможно ослабление рубля до 70 руб./$1 в перспективе 6-8 месяцев - "Открытие Инвестиции"
Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 70 руб./$1 в перспективе 6-8 месяцев, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Наши ожидания ослабления курса рубля в среднесрочной перспективе опираются на следующий тезис: объемы экспорта на фоне грядущего эмбарго и ценового потолка на российскую нефть будут сокращаться. Риску умеренной рецессии в Европе и США в 2023 году приведут к снижению спроса на энергоносители, а хороший урожай стимулирует снижение цен на удобрения и товары АПК. При этом восстановление импорта набирает обороты. Пока страдает инвестиционный импорт, но импорт товаров вернулся на уровни, сопоставимые с тем, что мы видели в 2021 году. Поэтому мы склоняемся к выводу, что рубль находится вблизи своей локальной лучшей точки и будет в перспективе 6-8 месяцев слабеть. На этом горизонте мы можем увидеть курс пары USD/RUB выше 70 руб./$1", - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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