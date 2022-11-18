Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Delta Air Lines с целевой ценой $42 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Сезон отчетности показал, что авиакомпании чувствуют себя уверенно на фоне растущего спроса, особенно это касается международных направлений. Стоимость международных перелетов продолжает расти по мере снятия ограничений в различных странах, при этом цена внутренних перевозок консолидируется на уровне 2018 года, когда она была выше, чем в 2019-м. Как следствие, компания способна продолжать повышать операционные результаты за счет включения в расписание дополнительных рейсов по мере восстановления спроса", - пишет эксперт Вадим Меркулов.

Эмитент активно инвестирует в перспективные решения для бизнеса и в технологию летающего такси, указывает аналитик инвесткомпании. Это может обеспечить преимущество при выборе потребителями авиалиний для деловых поездок.

"Сейчас форвардные мультипликаторы P/S и P/E вернулись к нормальным диапазонным уровням и выглядят привлекательно с учетом устойчивого потребительского спроса на авиаперевозки. Прогнозные P/S и P/E на год вперед составляют 0,45x и 7,8x соответственно против медиан за пять лет 0,76x и 8,4x", - констатирует Меркулов.

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