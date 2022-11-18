Рынок акций РФ утром консолидируется, раллирует Qiwi в ожидании финотчета

Москва. 18 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и слабости нефти из-за карантинных ограничений в Китае и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Раллируют расписки Qiwi в ожидании публикации в пятницу финансового отчета компании за III квартал 2022 года по МСФО.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2211,32 пункта (-0,07%), индекс РТС - 1151,79 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2%.

Доллар просел до 60,45 рубля (-0,08 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2%), акции "Московской биржи" (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Расписки Qiwi выросли до 449 рублей (+11,9%) - максимумам с мая, накануне бумаги подскочили на 7,2%.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, просадка индексов в США во многом была обусловлена заявлением президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда о том, что процентные ставки должны быть в диапазоне от 5% до 7%, чтобы сдержать инфляцию. Это стало ударом для инвесторов, которые рассчитывали, что ставки достигнут пика на уровне 5%. Ничто лучше не иллюстрирует лихорадочное настроение Уолл-Стрит, чем рынок деривативов на акции, где объемы торгов бьют рекорды. Стоит учитывать, что в пятницу истекают опционы на $2,1 трлн, и торговая сессия будет весьма волатильной.

Тем временем, все больший интерес у инвесторов вызывает китайский рынок. Стремительное ралли китайских акций вполне объяснимо - по всем направлениям, которые стимулировали отток капитала из Китая, происходят послабления. Коронавирусные карантины становятся короче и точечнее, рынок недвижимости получил поддержку властей, а претензии к технологическим компаниям не столь критичны для бизнеса, отмечает эксперт.

Российский рынок акций остается безыдейным на фоне множественных геополитических рисков. Вполне возможно, что инвесторы перед выходными будут фиксировать свои позиции, считает Кабаков.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, с одной стороны, представители ФРС сигнализируют о более высокой ставке, а в Китае продолжает распространяться COVID-19, с другой - власти КНР начинают больше управлять эпидемией, чем ее предотвращать, а ставки в США лишь косвенно влияют на Россию. Нефть вновь подешевеет за неделю, но пока наблюдаются вполне комфортные цены для российского экспорта. Поэтому утром в пятницу можно ожидать нейтральной динамики "фишек" на рынке акций РФ либо небольшого снижения индексов.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко также ожидает смешанную динамику на рынке акций РФ, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2200-2250 пунктов. Волна покупок перед выходными маловероятна, но негативных поводов для коррекции рынка не просматривается.

Банки на неделе раскупили ОФЗ, что обусловлено повышением рублевой ликвидности у финансовых организаций на фоне сокращения объемов кредитования населения и бизнеса, а также уменьшения покупок корпоративных бумаг. Спрос на аукционах превысил 1,2 трлн руб. при объеме размещения облигаций на рекордные 820 млрд руб. Доходность длинных облигаций составляет 10% годовых, в то время как ставки репо по ним остаются в районе ключевой. Вероятно, государство снизит объем заимствований в декабре. В этом случае можно ожидать расширения операций Банка России по стерилизации ликвидности или увеличения спроса на вторичном рынке ОФЗ, отмечает Ващенко.

В США накануне индексы акций просели на 0,02-0,4% во главе с Nasdaq, участники рынка оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы, а также свежую порцию статистики.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Баллард сказал, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки, поскольку ее текущий уровень не ограничивает экономическую активность в достаточной мере, чтобы ослабить инфляцию. Он не уточнил, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. Однако графики, сопровождавшие его выступления, показывали, что ее уровень может быть в диапазоне 5-7% годовых, отмечает Market Watch.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также сказал, что нет ясности в том, насколько далеко должна зайти ФРС в вопросе подъема стоимости кредитования, поскольку инфляция остается высокой.

ФРС повысила ставку на 3,75 процентного пункта менее чем за год, причем на последних четырех заседаниях увеличивала ее сразу на 0,75 п.п. В настоящее время ставка находится на уровне 3,75-4% годовых, и рынок ждет ее подъема на 50 б.п. в декабре.

По данным Минторга США, число новостроек в стране в октябре сократилось на 4,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,425 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в сентябре количество новостроек составило 1,488 млн, а не 1,439 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 2% с объявленного ранее сентябрьского уровня - до 1,41 млн, согласно данным Trading Economics.

Индекс производственной активности в Филадельфии в ноябре опустился до минус 19,4 пункта по сравнению с минус 8,7 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали повышение индикатора, который рассчитывает ФРБ Филадельфии, до минус 6,2 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,15%) на фоне возобновившихся опасений по поводу дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок в США.

Потребительские цены в Японии в октябре увеличились на 3,7% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Это максимальное значение с января 1991 года, при этом подъем цен был отмечен по итогам четырнадцатого месяца подряд. Инфляция ускорилась по сравнению с сентябрьскими 3%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу пытаются стабилизироваться после резкого снижения накануне (Brent локально падала в район $89,5 за баррель), неделя завершается в "минусе" на фоне карантинных ограничений в Китае.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $89,8 за баррель (+0,02% и -3,3% в четверг), декабрьская цена WTI - $81,9 за баррель (+0,3% и -4,6% накануне).

С начала этой недели Brent потеряла около 6%, WTI - 7,5%.

Снижению цен способствуют слабые ожидания трейдеров в отношении перспектив потребления нефти. Эксперты не ждут быстрого восстановления спроса на топливо в Китае, где возобновился рост заболеваемости COVID-19, отмечает агентство Bloomberg. Кроме того, аналитики JPMorgan прогнозируют "мягкую рецессию" в экономике США в следующем году из-за подъема базовой процентной ставки ФРС.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,2%), акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,2%).

Подорожали бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+4,6%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 3,528 млрд рублей (из них 0,96 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 429,61 млн рублей - на расписки TCS Group).