Появились предпосылки для возобновления цикла укрепления доллара США - Банк "Санкт-Петербург"

Появились предпосылки для возобновления цикла укрепления доллара США, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

" Американская экономика и рынок труда демонстрируют устойчивость, экономисты прогнозируют вероятность спада на уровне 35% в ближайшие 12 месяцев, - подчеркивается в комментарии. - Однако опасения по поводу рецессии и финансовой нестабильности в других странах начинают стимулировать инвесторов уходить в краткосрочные долларовые активы, что повышает спрос на американскую валюту".

Курс российского рубля в условиях ограничений на движение капитала и приостановленным бюджетным правилом, по мнению экспертов, в большей степени определяется состоянием торгового баланса. При этом цены на энергоносители остаются стабильно высокими, а экспортные ограничения пока не вступили в силу.

"Ожидаем, что в отсутствии серьёзных внешних шоков, курс рубля к доллару США и евро будет оставаться в диапазоне 60-61 и 62-63 соответственно. Начало налогового периода на следующей неделе может привести к некоторому укреплению рубля", - прогнозируют в банке.

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