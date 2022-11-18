.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Инвесторам стоит обратить внимание на акции Полюса - BCS Express
.
18 ноября 2022 года 11:24
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Полюса - BCS Express
Акции "Полюса" могут представлять интерес для инвестиционных вложений в настоящее время, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. Среди "голубых фишек" "Полюс" - один из основных аутсайдеров текущего года, при этом бизнес компании держится стабильно, несмотря на внешние и внутренние угрозы", - отмечает он в комментарии. Емельянов считает, что основными причинами для инвестиций в бумаги эмитента являются следующие: - Сильная недооценка. "После падения котировок акций в текущем году основные мультипликаторы компании сжались до аномальных значений. Эмитент сейчас стоит менее 2,5 размеров годовой выручки. Западные компании-аналоги тоже падали, но все равно за них сейчас дают 3-4 выручки, а за некоторые и 15-20. Даже если сравнивать с компаниями из развивающихся стран, например, ЮАР, то недооценка составит почти вдвое. Средний P/E там сейчас 10, у "Полюса" - чуть более 5. Конечно, есть дисконт за политику, но в среднем по рынку РФ он сейчас не превышает 20% против ЮАР, а никак не 50%", - указывает эксперт инвесткомпании. - Высокая эффективность. "Полюс" знаменит не только своими недрами, но и тем, что металл в них легко извлекаем. Основная добыча ведется на россыпях карьерным способом, что позволяет сильно экономить на издержках. В итоге компания имеет одни из самых высоких показателей рентабельности на рынке (ROE=52%). Совокупные затраты на унцию - $825. У лидера американской золотодобычи Newmont - $1050, у канадской Barrick Gold - $1160. Всем им добыча обходится на 25-40% дороже, следовательно, свое золото "Полюсу" проще реализовать на мировом рынке даже под санкциями и с дисконтами", - отмечает аналитик BCS Express. - Недоступность для бюджета. "Один из главных трендов этого года - новые налоги для экспортеров. Он уже затронул нефтянку, сталелитейщиков и даже химиков, обрушив цены на акции, но прошел мимо золотодобычи. И это не случайно: считается, что в данной отрасли максимизация налогов обходится дороже, чем расходы на их администрирование. Вопрос налогообложения старателей поднимался много раз на протяжении многих лет и всегда завершался ничем. Для бюджета золотодобыча - хронически недоступный резерв, для инвесторов - тихая налоговая гавань, где акционерам достается больше прибыли, чем государству (чистая маржа "Полюса" - выше 50%)", - пишет Емельянов в комментарии. - Крупнейшие запасы. "Полюс" ведет разработку на семи действующих месторождениях, еще три готовятся к вводу в эксплуатацию. В том числе с 2025 года должен заработать знаменитый "Сухой Лог", самый крупный по запасам в мире. Суммарно компания может рассчитывать на ресурсную базу более чем в 100 млн унций. Если оценивать "Полюс" только по его запасам, то он должен стоить порядка $30 млрд, а не $15 млрд, как сейчас", - указывает эксперт инвестиционной компании. - Многолетние минимумы. "Эта причина связана отчасти с первой, но она больше относится к инерции самих акций. "Полюс" - исторически более доходная "фишка", чем рынок России в целом, и при этом сейчас его акции торгуются около трехлетних минимумов. Это не бьется с динамикой широкого рынка России и тем более со стоимостью золота, с которым у эмитента очень высокая историческая корреляция (более 90%). Основной металл за год потерял лишь 5% в долларах, рынок РФ - 36%, "Полюс" - 50%", - отмечает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
18 ноября 2022 года 19:40
Москва. 18 ноября. Рынок акций РФ в пятницу просел вслед за упавшей нефтью из-за карантинных ограничений в Китае, откат сдерживался позитивной коррекцией на фондовых площадках Европы и США. Индекс Мосбиржи удержался выше рубежа 2200 пунктов, выросли расписки Qiwi (+9,6%) в ожидании публикации в пятницу финансового отчета компании за III квартал 2022 года по МСФО. читать дальше
.18 ноября 2022 года 19:32
Рубль по итогам пятницы подрос к доллару и слегка опустился к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке
Москва. 18 ноября. Доллар США немного подешевел, евро, напротив, слегка подрос на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы; рубль не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.18 ноября 2022 года 19:30
Рынок акций РФ на неделе просел по индексам вслед за нефтью и внешними фондовыми площадками из-за опасений падения спроса на сырье в Китае в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Также локальное давление на индикаторы оказала эскалация геополитической напряженности после известий о ракетном обстреле территории Польши, в чем первоначально была обвинена Россия, но затем эксперты признали принадлежность ракеты украинским ПВО. Индекс Мосбиржи опустился к рубежу 2200 пунктов. читать дальше
.18 ноября 2022 года 19:23
Цены большинства выпусков евробондов РФ выросли за неделю вслед за "длинными" UST, суверенные спреды сузились
Москва. 18 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели умеренно позитивную динамику на фоне выросших в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries) "длинной" дюрации. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились. читать дальше
.18 ноября 2022 года 19:03
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ЦИАН с целью 600 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,9%, стоп-приказ: 400 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что компания представила... читать дальше
.18 ноября 2022 года 18:37
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JD.com Inc. с целью $69 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: $52, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики ожидают от квартального отчета компании... читать дальше
.18 ноября 2022 года 18:12
"Открытие Инвестиции" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon и целевую цену на уровне 2500 руб. за одну расписку, что предполагает потенциал роста 67% к текущим котировкам, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Бизнес Ozon продолжает демонстрировать впечатляющую динамику, несмотря... читать дальше
.18 ноября 2022 года 17:46
Фондовые индексы РФ, вероятно, продолжат восходящее движение на следующей неделе, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе, вероятно, продолжат восходящее движение при способности устоять выше поддержек 2170 и 1100 пунктов, в то время как... читать дальше
.18 ноября 2022 года 17:20
Акции TCS Group, "Группы Позитив" и "Магнита" будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. 23 ноября TCS Group планирует представить финансовые результаты за III квартал. Основной точкой инвестиционной привлекательности TCS Group остается высокая скорость... читать дальше
.18 ноября 2022 года 16:54
Аналитики "Тинькофф Инвестиций" понизили целевую цену акций Alibaba до HKD120, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в комментарии брокера. "Китайский гигант электронной коммерции отчитался за второй квартал 2023 фискального года. На первый взгляд, Alibaba отчиталась... читать дальше
.18 ноября 2022 года 16:18
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Cisco Systems Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $48,9 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы оцениваем квартальный отчет эмитента (июль-сентябрь 2022 года) положительно. Уверенные фактические результаты и ускорение... читать дальше
.18 ноября 2022 года 15:46
Возможно продолжение роста котировок акций Applied Materials в течение торговой сессии в пятницу, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Чистая прибыль Applied Materials в 4К22, составив $2,03 на акцию, превысила консенсус-прогноз ($1,73). Новые ориентиры по выручке и прибыли на... читать дальше
.18 ноября 2022 года 15:30
Москва. 18 ноября. Доллар США дешевеет, евро, напротив, немного подрастает на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в условиях более заметного повышения в паре с долларом. читать дальше
.18 ноября 2022 года 15:22
Возможен рост волатильности на российском валютном рынке ближе к концу текущего месяца, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Скорее всего, текущая торговая неделя на российском валютном рынке так безынициативно и закроется. Выхода из жесткой консолидации пар не произошло. Ближе к концу... читать дальше
.18 ноября 2022 года 14:54
Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3910-3970 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "После недавнего выкупа просадки S&P 500 остался ниже значимого сопротивления у отметки 4000 пунктов. Техническая перекупленность и фундаментальные... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.