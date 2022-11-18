"Ингосстрах-Инвестиции" назвал топ корпоративных бондов РФ на 4К22 - 2023г

Эмитент Отрасль Рейтинг Таргет Инвестиционный тезис БСК Хим. промышленность ruA+ 125 - 150 Компания с высокой фин. устойчивостью и низкой долговой нагрузкой, ожидаем сужения спрэда после корректной оценки запасов / выбора стратегии развит ГТЛК Лизинг AA-(RU) 175 - 200 Компания с высокой системной значимостью Самолёт Застройщик A-(RU) 250 - 275 Приоритетная отрасль. Чистый долг за вычетом средств на счетах эксроу находится в отрицательной области Сэтл Групп Застройщик A(RU) 275 - 300 Даже в случае некоторого ухудшения финансовой устойчивости при существенном замедлении продаж уровень долговой нагрузки будет низким, а покрытие процентных платежей - высоким Элемент Лизинг Лизинг A-(RU) 300 - 350 Финансовая устойчивость компании находится под давлением, тем не менее достаточность собственных средств оценивается как высокая ЭР - Телеком Телекомы ruBBB+ 250 - 275 Приоритетная отрасль. Бизнес диверсифицирован: широкая география, множество сегментов присутствия. Большая часть инфраструктуры находится в собственности.

"Ингосстрах-Инвестиции" назвал топ российских корпоративных бондов, имеющих потенциал к дальнейшему сужению спрэда в 4К22 - 2023г, сообщается в стратегии компании. "Корпоративные спрэды к ОФЗ существенным образом сузились с начала III квартала, однако потенциал для продолжения сужения ещё остаётся. Наибольшее сужение произошло в сегменте ruBBB, как мы и предполагали. Продолжаем держать перевес в облигациях из этого рейтингового сегмента, видим существенный дальнейший потенциал к сужению спрэда", - отмечает главный макроэкономист компании Антон Прокудин.Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.