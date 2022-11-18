Ближайшей целью снижения Hang Seng может стать уровень 17300п - BCS Express

Ближайшей целью снижения индекса Hang Seng может стать уровень 17300 пунктов, полагает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в пятницу продолжает умеренную коррекцию на фоне отсутствия позитивных драйверов и продолжения роста числа заболеваний COVID-19. Бенчмарк, как и прогнозировалось, продолжает формирование локальной коррекции. Он еще может в среднесрочной перспективе совершить рывок выше 18500 пунктов, но после с высокой вероятностью снова начнет движение вниз. Первая цель для снижения находится районе 17300 пунктов", - отмечает аналитик.

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