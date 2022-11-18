"Тинькофф Инвестиции" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon с целевой ценой 1950 руб. на горизонте года, говорится в комментарии брокера.

"Российский гигант электронной коммерции отчитался по итогам третьего квартала. Выручка выросла на 48% г/г, до 61,4 млрд рублей. Скорректированная EBITDA не только осталась в плюсе с прошлого квартала, но и увеличилась до 1,6 млрд руб. (годом ранее был убыток 11,3 млрд руб.). Чистый убыток за период увеличился на 48%, до 20,7 млрд руб., из-за единовременных расходов в связи с пожаром на одном из складов в августе. Товарооборот онлайн-ритейлера в третьем квартале вырос на 74% год к году, до 188,1 млрд руб.", - напоминают эксперты.

Компания продолжает делать акцент на безубыточности и удержании рентабельности, подчеркивается в комментарии. Ozon сумел не только удержаться в плюсе по скорректированной EBITDA с прошлого квартала, но и нарастить это значение.

"Однако, как мы и ожидали, пожар на одном из складов негативно отразился на размере чистого убытка. Но это единовременный эффект, к тому же активы компании застрахованы. Мы сохраняем идею на покупку акций Ozon с целевой ценой 1950 руб. на горизонте 12 месяцев. Следует помнить о рисках, бумагу стоит добавлять в портфель инвесторам только с агрессивным профилем", - указывают стратеги "Тинькофф Инвестиций".

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