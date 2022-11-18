Вероятна консолидация ОФЗ около достигнутых уровней в пятницу - ПСБ

Рублевые гособлигации будут торговаться около достигнутых уровней в конце текущей недели, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"После заметного роста котировок ОФЗ в среду торги в четверг гособлигациями проходили с меньшим оптимизмом. Доходность ОФЗ срочностью до 10 лет снизилась в среднем на 2 б.п., более длинные гособлигации выросли в доходности на 5 - 10 б.п. Позитивные данные по замедлению инфляции в РФ до 12,4% г/г по состоянию на 14 ноября и успешное выполнение Минфином РФ программы заимствований за счет флоатеров были нивелированы ухудшением конъюнктуры глобальных рынков", - отмечает эксперт.

Аналитик ожидает в пятницу нейтральную динамику на рынке рублевых облигаций. Для 10-летних ОФЗ диапазон доходности 9,8 - 10,1% годовых, на его взгляд, сохраняет актуальность.

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