Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 2200-2250п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи в пятницу, скорее всего, продолжит проторговывать диапазон 2200-2250 пунктов в ожидании новых триггеров для формирования направленной динамики, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Сценарий оживления спроса на "фишки" и перехода индекса Мосбиржи к росту в направлении 2300-2350 пунктов по-прежнему представляется более вероятным", - отмечает эксперт в комментарии.

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