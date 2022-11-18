Вероятна консолидация на рынке акций РФ в пятницу - Инвестбанк Синара

Вероятна консолидация на российском рынке акций в течение торговой сессии в пятницу, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Оборот торгов в четверг заметно уменьшился, а индекс Мосбиржи колебался в районе отметки 2220 пунктов. Наблюдавшие в последние дни высокую волатильность трейдеры проявляют осторожность, особенно в отсутствие краткосрочных катализаторов. В наиболее ликвидных бумагах серьезного движения не происходило, хотя в целом "голубые фишки" подросли на 1%. В пятницу консолидация, скорее всего, продолжится, и участники рынка проследят за новостями, чтобы определиться с направлением", - отмечают эксперты в обзоре.

Также аналитики указывают, что, если в ближайшие недели консолидация и торговля в коридоре продолжатся, индикаторы динамики должны сформировать сигнал на покупку, и рынок акций РФ "перезагрузится" для традиционного рождественско-новогоднего ралли. "Пока же мы не видим каких-либо оснований ни для активных покупок, ни для распродажи, несмотря на в основном не радостные заголовки. Если исходить из технических факторов, то на уровне 2100 пунктов по индексу Мосбиржи видим область поддержки, если же рынок пробьет 2250 пунктов, это может запустить ралли к диапазону 2350-2400 пунктов", - пишут они в комментарии.

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