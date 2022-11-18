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18 ноября 2022 года 09:44

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 18 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабым снижением. Участники рынка оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы, а также свежую порцию статистики. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки, поскольку ее текущий уровень не ограничивает экономическую активность в достаточной мере, чтобы ослабить инфляцию. Он не уточнил, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. Однако графики, сопровождавшие его выступления, показывали, что ее уровень может быть в диапазоне 5-7% годовых.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также сказал, что нет ясности в том, насколько далеко должна зайти ФРС в вопросе подъема стоимости кредитования, поскольку инфляция остается высокой. ФРС повысила ставку на 3,75 процентного пункта менее чем за год, причем на последних четырех заседаниях увеличивала ее сразу на 0,75 процентного пункта. В настоящее время ставка находится на уровне 3,75-4% годовых, и рынок ждет ее подъема на 50 базисных пунктов в декабре.

Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, сократилось на 4,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,425 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в сентябре количество новостроек составило 1,488 млн, а не 1,439 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 2% с объявленного ранее сентябрьского уровня - до 1,41 млн.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до 222 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда. Неделей ранее этот показатель составлял 226 тыс., а не 225 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя в среднем до 228 тыс., в то время как респонденты Trading Economicsне ожидали изменения с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Индекс производственной активности в Филадельфии в ноябре опустился до минус 19,4 пункта по сравнению с минус 8,7 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали повышение индикатора, который рассчитывает ФРБ Филадельфии, до минус 6,2 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в ходе торгов в пятницу, несмотря на возобновившиеся опасения по поводу дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок в США. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск поднялся на 0,13%, гонконгский Hang Seng - на 0,55%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:15 мск увеличилось на 0,24%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,23%. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 0,14%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в пятницу после резкого падения накануне и завершают неделю в минусе. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $90,19 за баррель, что на 0,46% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 3,3%, до $89,78 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,73%, до $82,24 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 4,6%, до $81,64 за баррель. С начала этой недели Brent потеряла около 6%, WTI - 7,5%.

Снижению нефтяных цен способствуют слабые ожидания трейдеров в отношении перспектив потребления нефти. Эксперты не ждут быстрого восстановления спроса на топливо в Китае, где возобновился рост заболеваемости COVID-19. Кроме того, аналитики JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) прогнозируют "мягкую рецессию" в экономике США в следующем году из-за подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла почти в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,82 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,376 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 ноября вырос на 0,04% и составил 109,16 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 817,09 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,33%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,3%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-20" (-0,45%), "Газпромбанк БО-17" (-0,38%) и "РЖД-32" (-0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-07 объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 11 ноября. Объем размещения в ходе маркетинга был увеличен с "не менее 20 млрд рублей" до 30 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,36% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

Сбербанк (MOEX: SBER) России установил ставку 1-го купона по выпускам 2-летних облигаций серии 001Р-SBER33 объемом 100 млрд рублей и серии 001Р-SBER40 объемом 20 млрд рублей на уровне 9% годовых. Сбор заявок на выпуск 001Р-SBER33 индикативным объемом от 10 млрд рублей банк проводил с 15 до 17 ноября. Ориентир ставки 1-го купона составлял около 9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне около 9,2% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации серии 001Р-SBER40 прошел 17 ноября за час без премаркетинга. Техразмещение обоих выпусков запланировано на 18 ноября.

Специализированное финансовое общество "ВТБ РКС Эталон" установило ставку 1-го купона дебютного выпуска облигаций 1-й серии объемом 10 млрд рублей на уровне 11% годовых. Компания начнет размещение выпуска 21 ноября. Датой окончания размещения станет 28 февраля 2023 года либо дата размещения последней облигации выпуска. Дата погашения займа - 2 апреля 2030 года. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 100 млрд рублей, зарегистрированной ЦБ в сентябре текущего года. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 21 ноября с 11:00 до 16:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск 10-летних облигаций серии 001P-22P с офертой через 2,5 года объемом не менее 20 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 24 ноября.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) 22 ноября с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 20 млрд рублей. Ориентир доходности составит не более 100 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Техразмещение запланировано на 25 ноября.

АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") в конце ноября - начале декабря планирует собирать заявки инвесторов на выпуск 3-летних "зеленых" облигаций серии 001P-02 объемом 9 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 120 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Техразмещение выпуска запланировано на первую декаду декабря.

ПАО "НГК "Славнефть" установило ставки 13-24-го купонов 10-летнего выпуска облигаций серии 001P-03 объемом 10 млрд руб. на уровне 8,5% годовых. По выпуску 29 ноября предстоит оферта. Компания также сообщила, что владельцы облигаций выпуска вправе требовать приобретения бондов в течение последних 5 рабочих дней 24-го купонного периода. Выпуск был размещен в ноябре 2019 года по ставке 6,7% годовых. Ставки 2-12-го купонов также составили 6,7% годовых.

ПАО "МОЭК" приобрело в рамках оферты 1 млн 56,069 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 21,12% выпуска. Компания разместила 6-летний выпуск на 5 млрд рублей в ноябре 2019 года по ставке 6,8% годовых. Ставка текущего купона - 9,3% годовых.

ООО "Феррони" выкупило по оферте 5 тыс. 504 облигации серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 200 млн рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 2,8% эмиссии. Трехлетний выпуск был размещен в августе 2022 года. Ставка 1-15-го купонов установлена в размере 16,5% годовых. В дату окончания 15-го купона предстоит полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Купоны ежемесячные. Также запланированы четыре ежеквартальных добровольных оферты - приобретения по соглашению с инвесторами (25% от суммы выпуска каждая, по 50 тыс. облигаций) на первый год обращения. Кроме того, предусмотрена амортизация: выплаты по 50% от номинала в даты окончания 34-го и 36-го купонов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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