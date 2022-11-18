Индекс Мосбиржи проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 2200-2250п - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 2200-2250 пунктов, прогнозирует заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Ожидаем смешанную динамику. Волна покупок на рынке акций РФ перед выходными маловероятна, но негативных поводов для коррекции не просматривается", - отмечает эксперт в комментарии инвестиционной компании.

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