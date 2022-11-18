Нефть, вероятно, будет торговаться около $90/барр. в пятницу - ПСБ

Нефть марки Brent, вероятно, будет торговаться около уровня в $90 за баррель в пятницу, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Нефть окончательно растеряла оптимизм и вернулась к уровням середины октября. Риторика одного из членов ФРС о необходимости роста ставки до 5% как минимум для снижения инфляции вызвала новую волну тревоги участников рынка. Риски рецессии в американской экономике наложились на опасения спада в китайской, где по-прежнему бушует COVID-19, а смягчение мер, по-видимому, будет только на словах. При дальнейшем ухудшении настроений игроков мы ждем, что цена нефти марки Brent может пойти ниже - к $85 за баррель, но пока рассчитываем, что это будет краткосрочным снижением, учитывая приближение эмбарго на российскую нефть. В пятницу полагаем, что нефть будет торговаться в районе $90 за баррель", - указывает аналитик в комментарии.

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