"Финам" снизил рейтинг акций Intel до "продавать", прогнозная цена - $25

"Финам" понизил рейтинг акций Intel Corp. с "держать" до "продавать" и прогнозную стоимость с $35 до $25 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Intel не смогла предложить рынку новых аргументов в пользу роста акционерной стоимости по итогам третьего квартала, став "жертвой" продолжающегося глобального снижения продаж ПК. В то же время очередное снижение прогноза по CapEx на 2022 год, отрицательная операционная прибыль, а также возможный перенос релиза новых процессоров компании на 2024 год стали следующими негативными сигналами для инвесторов", - указывает эксперт Александр Ковалев.

Intel Corp. - американский производитель компьютерных компонентов и электронных устройств. В перечень продуктов, изготавливаемых компанией, входят центральные и графические процессоры, интегральные схемы, чипы памяти, решения для беспроводной связи. Эмитент работает по бизнес-модели IDM, которая подразумевает самостоятельную разработку, производство и продажу интегральных микросхем.

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