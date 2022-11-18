Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост к 2330-2380п в декабре - BCS Express

Индекс Мосбиржи в целом обладает шансами на рост к уровням 2330-2380 пунктам в декабре текущего года, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи остается в рамках среднесрочного восходящего тренда, сформированного еще в середине октября. Ключевые рубежи, за которыми мы предлагаем следить, остаются неизменными. В случае преодоления уровня 2250 пунктов далее целевые ориентиры смещаются в широкую область 2330-2380 пунктов. Обеспечить такой подъем в первую очередь могут акции банковского и нефтегазового секторов. Однако это явно не перспектива ближайших 2-3 сессий. Скорее это цели декабря, до начала дивидендных "гэпов" в "нефтяниках", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании. - Что касается сценария отмены волны роста, то он станет актуальным только при возврате ниже 2080-2120 пунктов. Пока индекс торгуется выше этих рубежей, можно говорить об актуальности растущей тенденции - длинные позиции по рынку можно держать".

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