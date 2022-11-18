Brent - $90,27 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги в четверг слабым снижением. Фондовые индексы стран АТР преимущественно растут в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю в минусе.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабым снижением.

Участники рынка оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы, а также свежую порцию статистики.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки, поскольку ее текущий уровень не ограничивает экономическую активность в достаточной мере, чтобы ослабить инфляцию. Он не уточнил, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. Однако графики, сопровождавшие его выступления, показывали, что ее уровень может быть в диапазоне 5-7% годовых, отмечает Market Watch.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также сказал, что нет ясности в том, насколько далеко должна зайти ФРС в вопросе подъема стоимости кредитования, поскольку инфляция остается высокой.

ФРС повысила ставку на 3,75 процентного пункта менее чем за год, причем на последних четырех заседаниях увеличивала ее сразу на 0,75 п.п. В настоящее время ставка находится на уровне 3,75-4% годовых, и рынок ждет ее подъема на 50 б.п. в декабре.

Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, сократилось на 4,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,425 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в сентябре количество новостроек составило 1,488 млн, а не 1,439 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 2% с объявленного ранее сентябрьского уровня - до 1,41 млн, согласно данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до 222 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда. Неделей ранее этот показатель составлял 226 тыс., а не 225 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя в среднем до 228 тыс., в то время как респонденты Trading Economicsне ожидали изменения с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Индекс производственной активности в Филадельфии в ноябре опустился до минус 19,4 пункта по сравнению с минус 8,7 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали повышение индикатора, который рассчитывает ФРБ Филадельфии, до минус 6,2 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Котировки акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) снизились на 1,5% к концу сессии. Производитель графических процессоров зафиксировал падение чистой прибыли более чем в 3,5 раза в третьем квартале 2023 финансового года (август-октябрь).

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 2%. Американский миллиардер Илон Маск определился со своим преемником на посту главы производителя электромобилей, заявил член совета директоров компании Джеймс Мердок. При этом он не назвал имя.

В то же время цена бумаг Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) выросла на 5%. Производитель сетевого оборудования в прошедшем квартале сократил чистую прибыль на 10%. Скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков, при этом компания улучшила годовой прогноз.

Стоимость Bath & Body Works (SPB: BBWI) подскочила более чем на 25%. Производитель парфюмерии и парфюмированных изделий в финквартале, завершившемся 29 октября, увеличил чистую прибыль на 3,7% и улучшил годовой прогноз прибыли от продолжающихся операций.

Цена акций Macy''s Inc. (SPB: M) взлетела на 15%. Владелец сетевых универмагов в августе-октябре снизил чистую прибыль на 55%. Однако скорректированный показатель существенно превысил ожидания, что позволило компании улучшить его прогноз на год.

Котировки ADR Alibaba Group Holding (SPB: BABA) увеличились на 7,8%. Китайский интернет-гигант неожиданно получил чистый убыток в июле-сентябре, тем не менее скорректированная прибыль превзошла ожидания. Кроме того, компания сообщила об увеличении программы buyback на $15 млрд и продления ее сроков до 2025 года.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 7,51 пункта (0,02%) - до 33546,32 пункта.

Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), подешевевшие на 3,5%, и Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 2,7%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 12,23 пункта (0,31%), составив 3946,56 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 38,7 пункта (0,35%), завершив день на отметке 11144,96 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в ходе торгов в пятницу, несмотря на возобновившиеся опасения по поводу дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок в США.

Трейдеры в том числе оценивают заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки, поскольку ее текущий уровень не ограничивает экономическую активность в достаточной мере, чтобы ослабить инфляцию.

Тем временем президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что нет ясности в том, насколько далеко должна зайти ФРС в вопросе подъема стоимости кредитования, поскольку инфляция остается высокой.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:22 мск уменьшилось на 0,08%.

Потребительские цены в Японии в октябре увеличились на 3,7% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Это максимальное значение с января 1991 года, при этом подъем цен был отмечен по итогам четырнадцатого месяца подряд.

Инфляция ускорилась по сравнению с сентябрьскими 3%.

Наиболее существенное снижение среди компонентов индикатора показывают котировки акций IT-компании Rakuten Group Inc. (-4,8%), инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (-3,9%) и M3 Inc., предоставляющей медицинские услуги, (-3,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск поднялся на 0,13%, гонконгский Hang Seng - на 0,55%.

В число лидеров роста на Гонконгской фондовой бирже входят акции Alibaba Health Information Technology Ltd., оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных (+7,8%), разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) (+5,9%) и интернет-компании Meituan (SPB: 3690) (+5,7%).

Netease увеличила чистую прибыль в третьем квартале более чем вдвое. Кроме того, компания сообщила, что завершение партнерства с американским разработчиком видеоигр Activision Blizzard (SPB: ATVI) не окажет существенного влияния на ее результаты.

Котировки акций Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. растут на 3,2%, хотя китайский интернет-гигант неожиданно получил чистый убыток во втором квартале текущего финансового года, при этом скорректированная прибыль превзошла ожидания, тогда как выручка оказалась слабее прогнозов.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:15 мск выросло на 0,24%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. увеличились на 0,65%, в то время как стоимость автопроизводителя Kia Corp. уменьшилась на 0,45%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,23%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизились на 0,3% и 0,2% соответственно.

Цены на нефть поднимаются в пятницу после резкого снижения накануне и завершают неделю в минусе.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в пятницу составляет $90,27 за баррель, что на $0,49 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $3,08 (3,3%), до $89,78 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,67 (0,82%), до $82,31 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $3,95 (4,6%), до $81,64 за баррель.

С начала этой недели Brent потеряла около 6%, WTI - 7,5%.

Снижению цен способствуют слабые ожидания трейдеров в отношении перспектив потребления нефти. Эксперты не ждут быстрого восстановления спроса на топливо в Китае, где возобновился рост заболеваемости COVID-19, отмечает агентство Bloomberg. Кроме того, аналитики JPMorgan Chase & Co. прогнозируют "мягкую рецессию" в экономике США в следующем году из-за подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

"Нефтяной рынок не может не принимать во внимание ухудшающиеся перспективы спроса в двух крупнейших экономиках мира, - отмечает главный аналитик по энергетическому сектору Oanda Corp. Эдвард Мойя. - Спрос остается низким, даже несмотря на приближающееся вступление в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз".