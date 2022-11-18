Поводов для более серьезного снижения цен на нефть пока нет - BCS Express

Поводов для более серьезного снижения нефтяных котировок в настоящее время нет, считают эксперты BCS Express.

"Цены на нефть в четверг резко снизились на фоне продолжающегося роста случаев заболеваний COVID-19 в Китае, а также возвращения на повестку опасений повышения процентных ставок ФРС США. Геополитическая напряженность также ослабла, давая котировкам возможность продолжить спуск. Фьючерсы на нефть марки Brent пробили зарождающийся восходящий канал в нижнем направлении, окончательно перекрасив техническую картину в нейтральные тона, - отмечают аналитики инвестиционной компании в обзоре. - Ближайшей поддержкой выступает отметка $89 за баррель, которая может удержаться в случае отсутствия негативных новостей в пятницу. Но даже в случае пробоя ожидать серьезного снижения поводов пока нет. Фундаментальная картина остается прежней - в ближайшее время в фокус должны вернуться риски перебоев с поставками из России, которые поддержат котировки. Уже в пятницу утром стоимость фьючерсов на нефть марки Brent вновь поднимается выше $90 за баррель".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.