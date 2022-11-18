Рубль слабо меняется на старте торгов благодаря наметившейся стабилизации на мировых рынках

Москва. 18 ноября. Доллар США и юань едва заметно растут на "Московской бирже" на старте торгов в пятницу, рубль практически не меняется благодаря стабилизации на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 60,5475 руб./$1 (+1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 15,81 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 1,3 коп. - до 8,466 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов в пятницу не продемонстрировала ощутимых колебаний с учетом ушедшего пессимизма участников мировых рынков. Рубль не сразу отреагировал на позитивные сигналы, но уже на пятой минуте доллар начал снижение и к седьмой минуте достиг 60,43 руб./$1 (-10 коп.).

Мировые фондовые площадки развернулись вверх. Нефть перешла к росту после ощутимого падения в четверг на смягчении геополитической напряженности и переключения внимания трейдеров на оценку перспектив спроса на энергоресурсы. Нефть марки Brent по итогам четверга потеряла более 3%, WTI - свыше 4%.

Приближается дата вступления в силу санкций Евросоюза на импорт российской нефти - 5 декабря. Этот фактор стимулирует опасения участников рынка о возможной нехватке предложения сырья на мировом рынке.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $90,52 за баррель, что на 0,82% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,51 за баррель, что на 1,07% превышает итоговое значение предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу проявляют позитив: китайский CSI300 увеличился на 0,07%, японский Nikkei 225 растет на 0,17%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,59%, южнокорейский Kospi прибавил 0,65%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,36%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,08%.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабым снижением. Участники рынка оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы, а также свежую порцию статистики. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки, поскольку ее текущий уровень не ограничивает экономическую активность в достаточной мере, чтобы ослабить инфляцию. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также сказал, что нет ясности в том, насколько далеко должна зайти ФРС в вопросе подъема стоимости кредитования, поскольку инфляция остается высокой.

ФРС повысила ставку на 3,75 процентного пункта менее чем за год, причем на последних четырех заседаниях увеличивала ее сразу на 0,75 п.п. В настоящее время ставка находится на уровне 3,75-4% годовых, и рынок ждет ее подъема на 50 б.п. в декабре.