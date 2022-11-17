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17 ноября 2022 года 19:32

Рынок акций РФ в четверг просел во главе с металлургами на внешнем негативе, индекс МосБиржи опустился к 2210п

Москва. 17 ноября. Рынок акций РФ в четверг снизился из-за ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Китае, при этом фактором сдерживания распродаж активов выступило ослабление геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи опустился в район 2210 пунктов во главе с бумагами металлургов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2212,93 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1151,56 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 60,53 рубля (+0,18 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,8% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "Московской биржи" (+1,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, рынок акций РФ в четверг оказался под давлением продавцов на фоне безыдейности, индекс МосБиржи вновь опустился ниже 2220 пунктов. В аутсайдерах торгов выступили акции строительного сектора (ЛСР, "Самолет" (MOEX: SMLT), ПИК) на фоне сообщений, что Минфин РФ не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки по ставке 7% годовых.

Также хуже рынка выглядел металлургический сектор, в котором под особым давлением были бумаги представителей цветной металлургии ("Норникель", "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO)) на фоне заметной коррекции цен на реализуемое сырье, и золотодобытчики ("Полюс" и Polymetal). Лучше остальных в очередной раз в индустрии торговались акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) на фоне приближающейся отчетности компании, которая может быть вполне позитивной. Под давлением были и акции нефтегазового сектора - после объявленных дивидендов и коррекции цен на нефть особенно сильно дешевели бумаги "Татнефти", "Роснефти".

На данный момент значимых факторов к продолжению развития коррекции не наблюдается. Диапазон 2200-2250 пунктов по индексу МосБиржи сохраняет актуальность в ожидании новых новостей для формирования направленной динамики, полагает Жильников.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, основной негатив сформировал внешний фон, включая активный рост заболеваемости COVID-19 в Китае, что может существенно сказаться на экономике КНР и привести к возврату жестких мер контроля инфекции. Подросли бумаги "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,2%) на перспективах продления зерновой сделки и увеличения поставок удобрений. Под давлением оставались акции нефтяников и металлургов.

Российский рынок продолжает традицию текущего года, когда прибыль фиксируется при первой возможности. Если накануне дорожали акции золотодобывающих компаний, то на торгах в четверг они были под давлением на фоне снижения золота из-за укрепления доллара.

Нефть вновь дешевеет на опасениях падения спроса в Китае. При этом газовые поставщики, напротив, пользуются спросом. Стокгольмский арбитраж обязал финскую Gasum выплатить "Газпрому" (MOEX: GAZP) более 300 млн евро задолженности, а также продолжить переговоры для урегулирования ситуации с поставками газа. "Газпром" также сообщил, что трибунал признал издание указа президента РФ N172 от 31 марта 2022 года о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту. То есть российская компания была вправе остановить поставки в случае отказа покупателя платить в рублях в соответствии с указом президента РФ.

В Европе британский индекс FTSE снижался на ожиданиях объявления параметра нового бюджета, который, в том числе, может предусматривать повышение налогов. Согласно заявлениям министра финансов Джереми Ханта, повышение налогов и сокращение расходов оценивается в 55 млрд фунтов стерлингов. В частности, максимальная ставка на доходы физических лиц будет начисляться уже на доход в 125 тыс. фунтов в год. Также повышается ставка налога на прибыль для энергетических компаний с 25% до 35%, отмечает аналитик.

Ряд заявлений представителей Федрезерва дал понять, что ставка может подняться выше 5%. В Goldman Sachs полагают, что пик ставки регулятора будет достигнут в следующем году на уровне 5,25%, добавил Кочетков.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, давление на цены commodities оказал рост доллара к основным валютам и информация о высоких темпах распространения коронавируса в КНР. Кроме того, появились сообщения о возобновлении поставок по трубопроводу "Дружба", что усилило нисходящий ценовой импульс в нефти.

В конце недели российский рынок может торговаться в боковом формате. Фактор пятницы в условиях сложной геополитики может сдерживать покупателей. Участники торгов будут следить за общерыночным фоном, сырьевыми ценами, динамикой курса рубля, корпоративными новостями. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в пятницу выступит с речью. Qiwi (MOEX: QIWI) опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал. Индекс МосБиржи в пятницу будет формироваться в пределах 2150-2250 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, расписки Qiwi (+7,2%) подскочили перед публикацией в пятницу финансовых результатов за III квартал по МСФО. Бумаги ТМК (+4,7%) не первый день подряд оставались в лидерах роста без очевидных фундаментальных причин.

Рынок нефти потерял драйверы для уверенного движения, при этом в ЕС накануне заявили, что попытаются ввести потолок цен на российскую нефть после 24 ноября, что можно расценивать как потенциально "бычий" для котировок фактор.

Индексы МосБиржи и РТС тестируют поддержки 2210 и 1150 пунктов, оказавшись перед выбором между возвращением к более уверенному краткосрочному росту и переходом к коррекционной "медвежьей" фазе вслед за зарубежными биржами. Геополитические факторы пока позволяют российскому рынку сохранять относительное спокойствие, полагает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX подросли на 0,02-0,2%, CAC 40 просел на 0,7%), снижаются Штаты (индексы просели на 0,6-0,9% во главе с S&P 500).

Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 10,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Показатель был пересмотрен по сравнению с 10,7%, объявленными ранее. Аналитики не ожидали пересмотра, пишет Trading Economics.

Инфляция, несмотря на пересмотр с понижением, по-прежнему является рекордной с начала расчета данных. Темпы подъема потребительских цен в блоке ускорились по сравнению с 9,9% в сентябре.

По данным Минторга США, число новостроек в стране в октябре сократилось на 4,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,425 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в сентябре количество новостроек составило 1,488 млн, а не 1,439 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 2% с объявленного ранее сентябрьского уровня - до 1,41 млн, согласно данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены в четверг цены остаются под давлением продаж из-за ослабления геополитической напряженности и жесткой политики Китая в борьбе с коронавирусом.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $90,92 за баррель (-2,1% и -1,1% в среду), декабрьская цена WTI - $82,83 за баррель (-3,2% и -1,5% накануне).

Геополитические риски сократились после заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что причиной взрыва в Польше у границы с Украиной, по-видимому, стала ракета украинской системы ПВО. Ранее в польских СМИ появились сообщения о том, что ракета могла быть выпущена Россией.

Поддержать нефтяной рынок не смогли даже опубликованные накануне данные Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,4 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали более умеренного снижения - на 1,9 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (-2,7%), "Мечела" (-2,7%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-2,3%), ГК "Самолет" (-2,1%), "ВСМПО-Ависма" (-2%, "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-1,9%).

Накануне замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин РФ не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки, которая истекает в этом году. "Мы исходим из того, что эта программа будет закончена 31 декабря", - заявил он. Отвечая на вопрос, будут ли предложены новые меры поддержки рынка первичного жилья, Моисеев сказал: "Мы считаем, что нет необходимости".

"Мечел" (MOEX: MTLR) в III квартале сократил добычу угля на 12% к предыдущему кварталу, до 2,8 млн тонн, сообщила компания. Продажи концентрата коксующегося угля упали на 15% кв/кв, до 1,05 млн тонн, энергоугля - выросли на 21%, до 0,9 млн тонн. Выпуск чугуна снизился на 9%, стали - на 10% ко II кварталу.

Лидерами роста выступили акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+7,9%), расписки Qiwi (+7,2%), Cian (MOEX: CIAN) (+6,7%), акции "Трубной металлургической компании" (+4,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,9% и +5,8% "префы").

Выручка онлайн-сервиса по размещению объявлений в сфере недвижимости "Циан" (головная компания Cian) в III квартале выросла на 44%, до 2,24 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде выросла в 3,6 раза и составила 549 млн рублей. Рентабельность по показателю составила 24,5% против 9,5% годом ранее.

Акционеры ПАО "Лензолото" на внеочередном собрании одобрили дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 3 тыс. 508 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания. В общей сложности на выплату дивидендов планируется направить 4 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет, отсечка реестра установлена на 28 ноября. Промежуточные дивиденды на "префы" не предусмотрены.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 24,15 млрд рублей (из них 7,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,64 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 1,64 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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