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17 ноября 2022 года 19:04

Котировки евробондов РФ продемонстрировали в четверг негативную динамику на фоне упавших в цене UST

Москва. 17 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг умеренно негативную динамику на фоне упавших в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составили лишь самые "короткие" евробонды РФ. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 22 базисных пункта, подешевев до 57,71% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 10,8% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2042 году опустились в четверг на 12 базисных пунктов к предыдущему закрытию - до 58,22% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта, до 10,46% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 65 базисных пунктов - до 45,44% от номинала (его доходность выросла на 17 базисных пунктов и составила 12,26% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году потеряли в цене 5 базисных пунктов, подешевев до 45,82% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов - до 24,37% годовых). Бумаги с погашением в 2029 году подешевели на 59 базисных пунктов - до 42,9% от номинала (их доходность выросла на 32 базисных пункта - до 20,47% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 2 базисных пункта, до 65,45% от номинала.

Вместе с тем самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году прибавил в цене 188 базисных пунктов, подорожав до 71,87% от номинала (его доходность снизилась на 348 базисных пунктов - до 48,27% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 49 базисных пунктов, до 46,86% от номинала (их доходность снизилась на 30 базисных пунктов - до 30,3% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", негативная динамика US Treasuries, сформировавшаяся 17 ноября, стимулировала некоторую активность продавцов и в секторе отечественных долговых бумаг. Кроме того, определенное давление на котировки еврооблигаций России оказала и снижающаяся в цене нефть. В свою очередь ценовое снижение базовых активов вызвали как заявления представителя Федеральной резервной системы, так и ряд опубликованных в США макроэкономических данных.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард полагает, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки, поскольку ее текущий уровень не ограничивает экономическую активность в достаточной мере, чтобы ослабить инфляцию. Он не сказал, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. Однако графики, сопровождавшие его выступления, показывали, что ее уровень может быть в диапазоне 5-7%. ФРС повысила ставку на 3,75 процентного пункта менее чем за год, причем на последних четырех заседаниях увеличивала ее сразу на 0,75 процентного пункта. В настоящее время ставка находится на уровне 3,75-4% годовых, и рынок ждет ее подъема на 50 базисных пунктов в декабре.

Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, сократилось на 4,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,425 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в сентябре количество новостроек составило 1,488 млн, а не 1,439 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 2% с объявленного ранее сентябрьского уровня - до 1,41 млн, согласно данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до 222 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда. Неделей ранее этот показатель составлял 226 тыс., а не 225 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя в среднем до 228 тыс., в то время как респонденты Trading Economicsне ожидали изменения с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Индекс производственной активности в Филадельфии в ноябре опустился до минус 19,4 пункта по сравнению с минус 8,7 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали повышение индикатора, который рассчитывает Федеральный резервный банк Филадельфии, до минус 6,2 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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