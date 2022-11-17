Вероятно ослабление рубля до 70 руб./$1 к концу года - "Ингосстрах-Инвестиции"

Вероятно ослабление рубля до 70 руб./$1 к концу года при цене нефти $90 за баррель Brent, полагает главный макроэкономист "Ингосстрах-Инвестиций" Антон Прокудин.

"Основным риском является цена на нефть: мы предполагаем, что она будет падать на фоне рецессии в мире. Торговый баланс перейдет к сокращению: экспорт снизится после стабилизации котировок энергоресурсов и снижения темпов поставок вдвое, а импорт продолжит восстановление. Курс пока могут поддержать сообщения о невозможности найти консенсус странами ЕС о потолке цен на нефть, а также риски остановки торгов валютой после санкций на НКЦ, что снизит отток капитала. Наш прогноз валютного курса USD/RUB предполагает небольшое ослабление рубля в пределах 70 руб./$1 к концу текущего года при цене на нефть $90/барр. с дальнейшим обвалом в 2023г", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

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