Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Goldman Sachs Group с целевой ценой $ 399,4 за штуку на конец 2023г, что предполагает потенциал роста 4,5%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем перспективы бизнеса Goldman Sachs, - подчеркивает аналитик Игорь Додонов. - Ожидаем умеренного восстановления выручки и прибыли банка в предстоящие годы, хотя об их приближении к рекордным показателям 2021г в обозримом будущем говорить не приходится. Между тем акции банка в настоящее время, по нашим оценкам, торгуются вблизи своих справедливых уровней, и потенциал их роста представляется ограниченным".

Goldman Sachs - крупный международный финансовый холдинг, оказывающий широкий спектр финансовых услуг с упором на инвестиционно-банковские, торговлю ценными бумагами, инвестиционный менеджмент и управление активами.

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