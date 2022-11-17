"Финам" повысил рейтинг акций Duke Energy до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Duke Energy с "держать" до "покупать", сообщается в материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была сохранена экспертами на уровне $119 за штуку на май 2023 года, что предполагает потенциал роста 23% без учета дивидендов.

"Продажа сегмента коммерческих ВИЭ - позитивный сигнал для компании Duke, менеджмент которой желает сфокусироваться на регулируемой возобновляемой генерации в ближайшие годы. За счет такого шага эмитент сможет нормализовать структуру баланса и снизить объем долга, что важно в контексте активной стадии декарбонизации и высокой нагрузки на денежный поток, а также вернуться к росту EPS и дивидендов на 5-7% в год", - указывает аналитик Александр Ковалев.

Duke Energy - американский вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг. Компания является одной из крупнейших в США по числу потребителей и обслуживаемой территории.

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