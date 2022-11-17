"Велес Капитал" сохраняет прогнозную цену бумаг Группы Позитив на уровне 1500 руб

"Велес Капитал" сохраняет прогнозную стоимость бумаг "Группы Позитив" на уровне 1500 рублей за штуку с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"После резкой просадки в сентябре 2022 года котировки бумаг эмитента быстро вернулись на прежние уровни в 1250-1300 руб. за штуку. Мы полагаем, что стоимость компании приближается к справедливым значениям (о чем может свидетельствовать недавнее SPO), однако определенный потенциал роста по-прежнему сохраняется. "Позитив" продолжает кратно наращивать операционные и финансовые показатели, а в начале 2023 года может объявить большие дивиденды за текущий год (по нашим расчетам, в размере 37,9 руб. на акцию). Несмотря на высокую оценку по мультипликаторам в сравнении с отечественными компаниями, "Позитив" дешево оценен относительно зарубежных аналогов, особенно с учетом отличной рентабельности и бурных темпов роста бизнеса", - отмечает эксперт Василий Данилов.

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