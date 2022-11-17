ЦБР, скорее всего, оставит ставку на уровне 7,5% до конца 2022г - Райффайзенбанк

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых до конца текущего года, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"ЦБ РФ на последнем заседании по ключевой ставке оценил проинфляционные риски и дезинфляционные риски сбалансированными на горизонте ближайших месяцев, и, на наш взгляд, эта оценка остается актуальной на текущий момент. При прочих равных регулятор, скорее всего, продолжит сохранять приверженность нейтральному сигналу и оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых до конца текущего года", - отмечают эксперты в комментарии.

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