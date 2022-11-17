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Главная / Мнения аналитиков / "Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг МТС
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17 ноября 2022 года 16:42
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг МТС
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 340 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Группа "МТС" представила свои финансовые результаты за 3К22, которые оказались несколько слабее нашего прогноза, но слегка опередили консенсус. Ожидаемо на выручку оператора оказало давление снижение розничных продаж более 42% г/г в силу слабого спроса и проблем с поставками. Рост доходов от сервисов связи замедлился в 2 раза относительно предыдущего квартал на фоне ухода положительного эффекта от консолидации новых активов. Эффект от дополнительного повышения тарифов во второй половине сентября еще не успел проявиться. Банк продемонстрировал очень сильные результаты с ростом выручки почти на 50% г/г и положительным эффектом на уровне OIBDA. Рентабельность скор. OIBDA группы снизилась на 0,9 п.п. г/г, что в основном объясняется увеличением расходов на персонал. Мы оцениваем результаты как нейтральные", - отмечает аналитик Артем Михайлин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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