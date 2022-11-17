Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Target до $200

Аналитики Freedom Finance Global понизили прогнозную цену акций Target Corp. до $200 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Отчет Target за третий квартал мы оцениваем как достаточно слабый. Активное сокращение избыточных запасов, по нашим расчетам, должно было помочь компании освободить полки в преддверии активизации покупателей накануне нового учебного года и осенне-зимних праздников, но компания справилась с этой задачей менее удачно, чем ее конкурент Walmart Inc.. Существенное падение покупательского спроса вынудило ретейлера дополнительно уценивать товары. Кроме того, Target, в отличие от Walmart, не удалось привлечь в свои магазины более платежеспособных покупателей. Мы пересматриваем наши ожидания в отношении дальнейших результатов эмитента, предполагая, что дискаунтеру понадобится больше времени для стабилизации бизнеса. Рассчитанная по DCF-модели целевая цена по акции снижена до $200", - указывает старший аналитик Севак Араратян.

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