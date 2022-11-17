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Рубль днем немного укрепляется к бивалютной корзине на нейтральном новостном фоне

Москва. 17 ноября. Доллар США лишь слегка повышается, евро заметно дешевеет на "Московской бирже" в четверг днем; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях нейтрального новостного фона и более существенного роста в паре с евро.

Курс доллара США составил 60,4 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,37 руб./EUR1, подешевев на 50,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,3 копейки - до 61,28 рубля. Курс китайского юаня опустился на 3,9 копейки - до 8,45 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к бивалютной корзине на дневных торгах в условиях нейтрального новостного фона и более заметного роста в паре с евро. Новый виток геополитических рисков заметно ослаб после заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что причиной взрыва в Польше у границы с Украиной, по-видимому, стала ракета украинской системы ПВО. Ранее в польских СМИ появились сообщения о том, что ракета могла быть выпущена Россией.

Причиной взрыва в Польше у границы с Украиной 15 ноября, по-видимому, стала ракета украинской системы ПВО, заявил генсек НАТО Столтенберг. "Наш предварительный анализ заставляет предположить, что к инциденту, вероятно, привела ракета украинской ПВО, выпущенная для защиты территории Украины от российских крылатых ракет", - сказал Столтенберг в среду на брифинге.

"У нас нет указаний на то, что это была целенаправленная атака. И у нас нет указаний, что Россия готовит наступательные боевые действия против НАТО", - добавил Столтенберг. Он сказал о продолжении расследования, призвав дождаться его результатов.

До этого Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей, а фигурировавшие в снимках польских СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

Участники рынка продолжают оценивать заявления членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно темпов ужесточения денежно-кредитной политики, на фоне которых доллар на рынке Forex слегка корректируется вверх к большинству мировых валют, в том числе, к евро.

Федрезерв поднимет базовую процентную ставку по крайней мере еще на 1 процентный пункт (п.п.) или даже больше и только после этого может взять паузу, сказала накануне вечером глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли. Диапазон ставки в 4,75-5,25% "является разумным уровнем, который следует рассматривать", заявила она в интервью CNBC.

Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж также отметила, что Федрезерву нельзя слишком рано останавливать подъем ставок, и добавила, что задача по достижению "мягкой посадки" может оказаться трудновыполнимой.

ФРС повысила базовую процентную ставку на 3,75 п.п. менее чем за год, причем на последних четырех заседаниях увеличивала ее сразу на 0,75 п.п. В настоящее время ставка находится на уровне 3,75-4% годовых, и рынок ждет ее подъема на 50 б.п. в декабре.

"...Вялотекущие торги на валютном рынке вызваны паритетом сил покупателей и продавцов инвалюты, но что-то должно перевесить и сместить чашу весов. Приближающийся ноябрьский налоговый период, по нашим оценкам, подтвержденным многолетней статистикой корреляций, не имеет решающего значения, поскольку объемные выплаты за истекший квартал уже прошли в октябре и рубль, по сути, тогда никак не отреагировал. Есть цифры по динамике экспорта и импорта, где темп роста выручки от зарубежных продаж снижается, а скорость восстановления спроса под покупку иностранных товаров растет. Возможно, именно данный фактор приведет к росту активности в валютах, поскольку будет интерпретироваться в качестве драйвера ослабления рубля при сужении профицита торговли. Также не забываем про угрозы декабрьского эмбарго со стороны ЕС. (. . .) Таким образом, уже в ноябре есть предпосылки начала умеренного снижения рубля, а скачок волатильности можно ожидать в начале декабря, и повышенная изменчивость курса способна удерживаться вплоть до конца года", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

"В среду курс доллара начал торги с роста к отметке 61 руб. на фоне геополитических опасений, которые, впрочем, "переварились" фактически сразу, из-за чего котировки пары "доллар-рубль" перешли к снижению. Дополнительную поддержку позициям национальной валюты оказывали как относительно спокойный внешний фон, так и постепенная активизация экспортеров на валютных торгах в преддверии налоговых выплат. (. . .) Сегодня мы полагаем, что курс доллара может вновь приблизиться к верхней границе диапазона 60-61 руб. на фоне коррекции нефтяных котировок. Возможна определенная пауза в активности экспортеров на рынке", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Цены на нефть продолжают падать днем в четверг на смягчении геополитической напряженности. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,25% - до $91,7 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 1,65% - до $84,18 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,1%, WTI - на 1,5% на фоне ослабления геополитических рисков.

Поддержать нефтяной рынок не смогли даже опубликованные накануне данные Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,4 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали более умеренного снижения - на 1,9 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 2,21 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,12 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и сокращения резервов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались неизменными относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,87% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 5 б.п. - до 7,95% годовых. Ставка MosPrime Rate сроком на 1 месяц осталась на отметке 8,2% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,39% и 8,5% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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