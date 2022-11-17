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17 ноября 2022 года 15:00
ВВП России по итогам 2022г, скорее всего, снизится на 2,8-3% - Freedom Finance Global
ВВП России по итогам 2022 года, скорее всего, снизится на 2,8-3%, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Эксперт напоминает, что о июле-сентябре текущего года основной российский макропоказатель, по предварительной оценке Росстата, снизился на 4% г/г. Данные оказались лучше как прогнозов Минэкономразвития РФ, ожидавшего спада на 4,4% г/г, так и консенсуса аналитиков, прогнозировавших ухудшение в среднем на 4,1-4,4%. "Однако отметим, что в поквартальном выражении спад немного замедлился, даже несмотря на обвальное снижение поставок газа за рубеж, вызванное авариями на Северных потоках. Кроме того, не стоит забывать об эффекте высокой базы: в аналогичном квартале прошлого года российская экономика восстанавливалась после локдаунов, расширившись на 4,3%. С учетом всех вышеперечисленных факторов мы полагаем, что в IV квартале спад составит максимальные за год 5,5-7,5% г/г. По итогам 2022г ВВП страны, согласно нашим прогнозам, снизится примерно на 2,8-3%", - прогнозирует Мильчакова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЭКОНОМИКА-ВВП-ПРОГНОЗ
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