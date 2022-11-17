"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 370 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Роснефть" с целью 370 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,4%, стоп-приказ: 325 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты подчеркивают, что на российском рынке в текущей ситуации способность компании выплачивать дивиденды является преимуществом. "Роснефть" продолжает выплачивать инвесторам хоть и небольшие, но стабильные дивиденды. Кроме того, общая тенденция на рынке нефти остается восходящей.

"С точки зрения технического анализа после небольшой коррекции восходящий тренд продолжается. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 325 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,41", - указывают аналитики "Финама".

"Роснефть" - российская нефтегазовая компания. Основными видами деятельности являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.

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