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17 ноября 2022 года 13:53

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 370 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Роснефть" с целью 370 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,4%, стоп-приказ: 325 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты подчеркивают, что на российском рынке в текущей ситуации способность компании выплачивать дивиденды является преимуществом. "Роснефть" продолжает выплачивать инвесторам хоть и небольшие, но стабильные дивиденды. Кроме того, общая тенденция на рынке нефти остается восходящей.

"С точки зрения технического анализа после небольшой коррекции восходящий тренд продолжается. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 325 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,41", - указывают аналитики "Финама".

"Роснефть" - российская нефтегазовая компания. Основными видами деятельности являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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