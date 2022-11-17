BCS Express рекомендует покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 34 руб

BCS Express рекомендует покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целью 34 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 34% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Михаила Зельцера.

Эксперт подчеркивает, что из всех бумаг индекса Мосбиржи у акций "Сургутнефтегаза"-ап самая сильная корреляция с динамикой доллара США.

"Ноябрьская чувствительность акции к USD исторически не такая высокая, как в августе. Однако в ноябре 2022г и доллар, и акции показывают сонаправленность. И пока оба инструмента снижаются". Неплохую динамику акции "Сургутнефтегаза" демонстрируют в декабре - рост акции в 80% случаев. А доллар растет менее чем в 50% случаев, тем самым корреляция инструментов достигает лишь 60%. Учитывая кардинально изменившуюся картину валютного рынка в 2022г, ориентируемся на умеренное ослабление рубля именно к концу года - скажется введение европейского эмбарго на нефть и восстановление импорта", - пишет Зельцер.

Если бумаги "Сургутнефтегаза" подтвердят свой декабрьский нрав и в этом сезоне, то рост доллара, по мнению аналитика, лишь усилит динамику акции (аналог покупки доллара с плечом), поскольку инвесторы вновь будут оценивать рост вероятности получения части прибыли от переоценки "валютной кубышки" корпорации.

"Таким образом, со спекулятивной точки зрения можно рассмотреть идею покупки акций "Сургутнефтегаза"-ап в районе 27,5 руб., что предполагает рост от текущих порядка 8%. Наш долгосрочный фундаментальный взгляд по бумаге: покупать с целевой ценой 34 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 34% от текущих уровней", - делает вывод стратег BCS Express.

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