Вероятно дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ - Альфа-банк

Вероятно дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ, полагают эксперты Альфа-банка Наталья Орлова и Ирина Ростовцева.

"Как сообщил Росстат, инфляция составила 0,07% с начала месяца на 14 ноября. Это означает, что в ноябре она может составить 0,2% м/м, что ниже наших изначальных ожиданий на уровне 0,4% м/м, - указывают эксперты банка. - Несмотря на то, что ЦБ РФ опасается инфляционных рисков, которые, по мнению регулятора, могут преобладать над дезинфляционными факторами, и, следовательно, придерживается осторожного подхода, мы наблюдаем факторы, которые говорят в пользу вероятности дальнейшего смягчения монетарной политики: во-первых, это наблюдаемый понижательный инфляционный тренд; во-вторых, это большая склонность Минфина к заимствованиям на внутреннем рынке, то есть агрессивное возвращение ведомства на долговой рынок в ноябре".

Эксперты напоминают, что в сентябре-ноябре Минфин разместил ОФЗ в целом на сумму примерно 1,3 трлн руб., что значительно превышает первоначальный план по заимствованиям, то есть 190 млрд руб. на 3К-4К22.

Таким образом, Орлова и Ростовцева придерживаются своего, отличного от консенсуса, взгляда о том, что вероятно дальнейшее снижение ставки, так как упомянутые выше факторы в сочетании с ухудшением экономической активности могут подтолкнуть ЦБ продолжить монетарное смягчение.

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