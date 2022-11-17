Дебютные юаневые бонды ЮГК привлекательны для покупок - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на дебютные юаневые бонды АО Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК), считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Книга заявок по дебютным облигациям ЮГК откроется 17 ноября. Срок обращения составит 2 года. Ориентир купона - не выше 4,3% годовых, расчеты - в юанях, возможны выплаты в рублях по курсу ЦБ РФ", - отмечается в комментарии.

Эксперты указывают на факторы привлекательности облигаций эмитента:

- Наибольшая доходность в юанях, премия ~30-60 б.п. к облигациям "РусАла" и "Сегежи", которые имеют более низкий кредитный рейтинг.

- Возможность получить валютную экспозицию.

- Минимум инфраструктурных рисков - облигации по российскому праву на Мосбирже.

- Низкий долг: чистый долг/EBITDA - 1,2х по итогам I полугодия 2022г.

- Высокая прибыльность бизнеса. Рентабельность по EBITDA - 40-50% в последние 3 года.

ЮГК - золотодобывающая компания России (добыча - 424 тыс. унций в 2021г), третья по запасам. Добыча золота ведется открытым способом на месторождениях в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии. Входит в первые 20% мировых производителей с минимальной себестоимостью.

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