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17 ноября 2022 года 11:40

Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", проседают девелоперы

Москва. 17 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, при этом фактором поддержки выступает ослабление геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи проторговывает область вокруг 2230 пунктов, во "втором эшелоне" проседают бумаги девелоперов из-за планов Минфина РФ не продлевать меры стимулирования ипотеки.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2225,82 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1160,31 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,1%.

Доллар стоит 60,4 рубля (+0,05 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,8%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,1% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций пополняется дивидендными историями в нефтегазовом секторе (дивиденды за 9 месяцев рекомендованы советами директоров "ЛУКОЙЛа", "Роснефти", "Татнефти" и "Газпром нефти"), а также в других секторах ("ФосАгро" (MOEX: PHOR), "Инарктика" (MOEX: AQUA), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL)), что оказывает ему поддержку.

Индексы МосБиржи и РТС закрепились выше поддержек 2210 и 1150 пунктов соответственно. Рынок стабилизировался, не получив негативного драйвера в виде эскалации геополитической напряженности, но может перейти к снижению в случае дальнейшего ухудшения настроений на мировых площадках. Сигналом в пользу рисков ускорения падения стало бы закрепление ниже уровней 2170 и 1110 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

Пока же геополитическая напряженность после падения ракеты в Польше была нивелирована, но с другой стороны, глобальные настроения стали более осторожными, что может коснуться и российского рынка. Нефть просела на фоне новостей о возобновлении прокачки нефти по трубопроводу "Дружба", а также тревожных новостей из Китая, где растет число случаев заражения коронавирусом, отмечает Кожухова.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи продолжит проторговывать район 2250 пунктов в ожидании поддерживающих новостных триггеров.

В четверг под умеренным давлением торгуются ведущие азиатские индексы и нефтяные котировки, однако фьючерсы на европейские и американские индексы растут на фоне неплохой отчетности Cisco и Nvidia. Ожидается стабилизация настроений в течение дня, значимого повода для усиления фиксации прибыли не видно, полагает аналитик.

На рынке акций РФ индекс МосБиржи вернулся выше уровня 2220 пунктов на фоне ослабления геополитических опасений. Ввиду отсутствия значимых новостей инвесторы в конце недели могут сохранять выжидательную позицию, индекс МосБиржи продолжит проторговывать район 2250 пунктов. Целевым диапазоном выступает зона 2200-2285 пунктов, полагает Локтюхов.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, в США растут риски рецессии, а заявления представителей ФРС не внушают оптимизма. Китай сохраняет свой подход нулевой терпимости к COVID-19. Массовые тестирования наряду с локальными карантинами вызывают кризис поставок для крупнейших производителей Азии, что замедляет экономический рост. На этом фоне ралли американского рынка акций близится к финалу.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, накануне инвесторы уже днем выкупили локальную просадку рынка акций РФ, вызванную обострением геополитики, но сильно выше двинуться рынок не смог. Основной причиной отсутствия продолжения роста стала слабость товарного рынка из-за ухудшения коронавирусной ситуации в Китае. В четверг основные металлы и нефть торгуются в "красной" зоне, что опять будет тормозить рост рынка акций.

Из интересных событий можно выделить рекомендации совета директоров "Газпром нефти" по дивидендам за 9 месяцев, которые превысили ожидания и соответствуют 15%-ной дивидендной доходности. К отсечке реестра в конце декабря дивдоходность значительно снизится за счет роста курсовой стоимости бумаги, полагает эксперт.

В целом индекс МосБиржи сохраняет восходящий тренд, но для преодоления преграды 2250 пунктов и начала движения к следующей цели 2400 пунктов нужен повод, например, уход нефти Brent ближе к $100 за баррель, либо геополитический позитив, считает Антонов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,1-1,5% во главе с Nasdaq на фоне неоднородных статданных, а также слабой квартальной отчетности ритейлера Target Corp. (SPB: TGT) (-13%, чистая прибыль в третьем финансовом квартале упала вдвое на фоне роста себестоимости продаж).

Данные о розничных продажах в США за октябрь, опубликованные министерством торговли страны, оказались более сильными, чем ожидалось (+1,3% при прогнозах +1%), тогда как динамика промышленного производства не оправдала прогнозов рынка (-0,1% при прогнозах +0,2%). Данные по промпроизводству за сентябрь были пересмотрены в худшую сторону: показатель вырос на 0,1%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. Рост промпроизводства в годовом выражении в октябре замедлился до 3,3% с сентябрьских 5%.

Еще один статистический отчет, обнародованный в среду, стал очередным сигналом ослабления инфляционного давления в США.

Стоимость импорта в стране в октябре уменьшилась на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Падение продолжилось четвертый месяц подряд, хотя его темпы замедлились с 1,1% в сентябре и были слабее ожидавшихся экономистами 0,4%. Рост импортных цен в годовом выражении в октябре составил 4,2%, став минимальным с февраля 2021 года.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью CNBC в среду, что считает сигналы ослабления инфляции в США и общего замедления экономической активности "позитивными новостями".

При этом, по ее словам, Федрезерву нужно будет поднять базовую процентную ставку по крайней мере еще на 1 процентный пункт или даже больше, прежде чем он сможет сделать паузу для оценки того, насколько успешной является его политика в борьбе с высокой инфляцией. Диапазон ставки в 4,75-5,25% "является разумным уровнем, который следует рассматривать", заявила Дейли, говоря о предельном уровне ставки ФРС.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,3%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Давление на рынки вновь оказывают опасения негативных последствий жесткой политики Китая в борьбе с коронавирусом, отмечает MarketWatch.

На нефтяном рынке цены к открытию европейских торгов отыграли почти все утренние потери, вызванные ранее ослаблением геополитической напряженности.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $92,73 за баррель (-0,1% и -1,1% в среду), декабрьская цена WTI - $85,22 за баррель (-0,4% и -1,5% накануне).

Геополитические риски сократились после заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что причиной взрыва в Польше у границы с Украиной, по-видимому, стала ракета украинской системы ПВО. Ранее в польских СМИ появились сообщения о том, что ракета могла быть выпущена Россией.

Поддержать нефтяной рынок не смогли даже опубликованные накануне данные Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,4 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали более умеренного снижения - на 1,9 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции НТМ (+12,8%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+5,4%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+5,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+3,6%).

Подешевели бумаги "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-2,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,6%).

Накануне замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин РФ не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки, которая истекает в этом году. "Мы исходим из того, что эта программа будет закончена 31 декабря", - заявил он. Отвечая на вопрос, будут ли предложены новые меры поддержки рынка первичного жилья, Моисеев сказал: "Мы считаем, что нет необходимости".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 5,64 млрд рублей (из них 2,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 444,93 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 359,78 млн рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Интерфакс/
 


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