Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Газпром нефти на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций "Газпром нефти" на уровне "держать", сообщается в обзоре банка.

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал промежуточный дивиденд в 69,8 руб./акцию (дивдоходность - 15%). 30 декабря - дата составления реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, срок выплаты номинальным держателям обозначен не позднее 19 января. Новость позитивна для котировок акций "Газпром нефти" в краткосрочной перспективе: рекомендованный размер дивиденда оказался существенно выше консенсус-прогноза (54,5 руб./акцию) и нашей оценки (60 руб./акцию). Стоит отметить, что в годовом выражении промежуточный дивиденд должен вырасти на 75%", - отмечают аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

Согласно дивидендной политике, "Газпром нефть" направляет на выплату дивидендов не менее 50% скорректированной чистой прибыли и на практике может использовать в качестве базы величину нескорректированной прибыли, если она выше, напоминают эксперты. "Оценить коэффициент выплаты в 2022г пока не представляется возможным, поскольку компания не раскрывает финансовые результаты за текущий год. С фундаментальной точки зрения мы сохраняем рейтинг "держать" по акциям "Газпром нефти", - резюмируют они.

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