"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Tencent

Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг "покупать" для акций Tencent с прогнозной стоимостью на уровне 366,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку на май 2023 года на фоне опубликованного отчета китайского холдинга за третий квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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