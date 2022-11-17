"Открытие Инвестиции" позитивно оценивает среднесрочные перспективы акций "МТС", говорится в комментарии главного аналитика инвесткомпании Алексея Павлова.

"Результаты "МТС" в отчетном периоде мы оцениваем как очень неплохие. А с точки зрения абсолютных цифр основные финансовые показатели III квартала стали для оператора лучшими в текущем году. Основными драйверами роста выручки МТС в июле-сентябре вновь стали рост доходов от услуг связи, а также показатели вертикалей финтех и медиа, однако больше всего нас по итогам квартала порадовал очень солидный уровень сгенерированного денежного потока на операционном уровне (CFO), что вместе с сокращением CAPEX вылилось в очень высокий FCF (без учета банковской деятельности) на уровне 23 млрд руб. за три месяца", - пишет эксперт.

Учитывая, что и в IV квартале капитальные расходы обещают быть относительно скромными, Павлов допускает, что итоговый FCF по году может оказаться не хуже прошлогоднего показателя, и это позволит "МТС" выплатить дивиденд на уровне 30 руб. на акцию без увеличения долговой нагрузки.

"На ожиданиях выплаты дивидендов продолжаем позитивно смотреть на бумагу. У нас есть актуальная идея по акциям "МТС". Рекомендация "покупать", цель 281,8 руб. Потенциал роста около 20%", - отмечает стратег инвесткомпании.

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