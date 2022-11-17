Минфин, вероятно, продолжит практику размещения ОФЗ-ПК до конца 2022г - Инвестбанк Синара

Минфин РФ до конца текущего года, вероятно, продолжит практику размещения ОФЗ с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК), полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

Минфин в среду, 16 ноября, установил рекорд по объему привлечения средств на аукционах ОФЗ, констатирует эксперт. На трех аукционах были размещены три бумаги общим объемом 823 млрд руб. при спросе в 1195 млрд руб.

- Первый аукцион: были предложены облигации с фиксированным купоном ОФЗ-ПД 26241 (ноябрь 2032 года) на 54 млрд руб. при спросе в 254 млрд руб.; цена отсечения составила 97,14% (доходность - 10,2% годовых). "По нашей оценке, выпуск был размещен с минимальной премией ко вторичному рынку - порядка 3 б.п.", - указывает Афонин.

- Второй аукцион: инвесторам был предложен новый выпуск с плавающей ставкой ОФЗ-ПК 29022 (июль 2033 года); спрос составил 904 млрд руб., и выпуск был размещен в полном объеме - 750 млрд руб.; цена отсечения составила 96,27% от номинала.

- Третий аукцион: Минфин разместил инфляционный линкер ОФЗ-ИН 52004 (март 2032 года) на 19 млрд руб. при спросе в 37 млрд руб.; цена отсечения составила 93,6% от номинала (доходность - 3,33% годовых).

"На наш взгляд, Минфин до конца текущего года продолжит практику размещения ОФЗ с плавающей ставкой, поскольку классические выпуски обходятся дороже. При этом объем заимствований станет определяться дефицитом бюджета, который по итогам года ожидается в размере 1,3 трлн руб." - пишет аналитик в комментарии банка.

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