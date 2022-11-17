Умеренный рост цен ОФЗ в четверг может продолжиться - ПСБ

Умеренный рост цен ОФЗ в четверг может продолжиться, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Вторичный рынок ОФЗ в среду позитивно отреагировал на результаты аукционов. Доходность классических ОФЗ сроком более 5 лет снизилась на 13 - 25 б.п., с более сильным снижением в длинных выпусках. Большой объем размещения ОФЗ закрыл потребности в привлечении нового госдолга на этот квартал и на первые месяцы 2023г. Всего за этот квартал проданы ОФЗ на 1260 млрд руб. по номиналу. При этом Минфину необходимо погасить в ноябре - декабре ОФЗ на 562 млрд руб. В дальнейшем Минфин может размещать относительно небольшие объемы ОФЗ с фиксированным купоном, что будет поддерживать спрос на гособлигации на вторичном рынке", - отмечает эксперт.

Недельная инфляция в РФ с 8 по 14 ноября составила 0,06%, годовая замедлилась до 12,4% по сравнению с 12,6% в октябре и 13,7% в сентябре, напоминает Монастыршин. Замедление инфляции в РФ и результаты аукционов Минфина, по мнению аналитика, формируют позитивный новостной фон для рынка рублевых облигаций. В четверг умеренный рост цен ОФЗ может продолжиться, полагает эксперт банка. Для 10-летних ОФЗ актуальным является диапазон 9,8 - 10,1% годовых, подчеркивается в комментарии.

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